Adieu à un autre système monétaire défaillant 10z viral

Le début de la fin du système monétaire actuel a commencé il y a exactement 50 ans. Au cours des prochaines années, le monde connaîtra la fin de la fin d’une autre expérience ratée de création de dette illimitée et de fausse monnaie fiduciaire.

L’histoire économique nous dit que nous devons nous concentrer sur deux domaines pour comprendre où va l’économie – L’INFLATION ET LA MONNAIE.

Ces deux domaines indiquent maintenant que le monde va subir un choc majeur. Très peu d’investisseurs s’attendent à ce que l’inflation devienne un problème réel, mais pensent plutôt que les taux d’intérêt seront modérés. Et personne ne s’attend à ce que le dollar ou toute autre devise importante s’effondre.

Mais au cours des deux dernières années, la croissance de la masse monétaire a été exponentielle avec par exemple M1 aux États-Unis augmentant à un taux annuel de 126% !

Von Mises a défini l’inflation comme une augmentation de la masse monétaire. Le monde a connu une croissance explosive du crédit et de la masse monétaire depuis 1971 et nous assistons maintenant à des augmentations hyperinflationnistes.

L’hyperinflation est un événement monétaire. Depuis 2000, la plupart des devises ont perdu 80 à 85 % de leur valeur. Et depuis 1971, ils ont tous perdu 96-99%. La course vers le bas et à l’hyperinflation est désormais lancée.

Comme je vais l’expliquer dans cet article, l’histoire nous dit que l’explosion du crédit et de la masse monétaire entraînera des augmentations rapides de l’inflation et des taux d’intérêt et une chute encore plus rapide du dollar américain.

Lorsqu’il s’agit d’événements monétaires, l’inflation et la monnaie sont totalement interdépendantes.

Normalement, une économie sera saine lorsque la monnaie est saine. Et la monnaie est saine quand l’économie est saine.

Cela semble assez simple, n’est-ce pas. Mais alors pourquoi aucune monnaie n’a-t-elle jamais survécu dans l’histoire ? Et pourquoi chaque économie s’est-elle effondrée alors que la monnaie s’est effondrée ?

LE CHAOS ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EST LA RÈGLE PLUTT QUE L’EXCEPTION

Pour quiconque a étudié à fond l’histoire économique, le chaos monétaire n’est jamais une surprise.

Tant qu’il y a eu une quelconque forme de monnaie ou de système monétaire, le chaos a toujours suivi à intervalles réguliers.

Sans chaos, il ne peut y avoir d’ordre. C’est la conséquence inévitable des cycles économiques. Mais lorsque les gouvernements et les banques centrales interfèrent dans les cycles naturels de flux et reflux, le monde est plus susceptible d’avoir du désordre même dans les bons moments et le chaos dans les mauvais moments. Ainsi, l’ingérence et la manipulation du gouvernement faussent les cycles naturels.

Ainsi, « faire l’œuvre de Dieu », comme l’a déclaré Blankfein, un ancien président de Goldman Sachs en 2009, est susceptible de conduire à un désordre et un chaos constants.

Les cycles, qu’ils soient économiques ou climatiques, s’autorégulent normalement. « Faire l’œuvre de Dieu », qu’il s’agisse d’essayer de faire baisser la température de la terre ou de créer de la fausse monnaie, est plus susceptible de créer le chaos que l’ordre.

Dans la Grèce antique, le chaos était à l’origine considéré comme l’abîme ou le vide qui existait avant que les choses ne naissent.

Dans l’histoire économique, le chaos est un phénomène régulier. Puisqu’aucune monnaie n’a jamais survécu dans l’histoire, il s’ensuit que la disparition de l’argent d’un pays est toujours liée au chaos.

50 ANS DEPUIS LE DÉBUT DU DERNIER CHAOS MONÉTAIRE

Le 15 août 2021, il y a exactement 50 ans depuis le début de la fin du système monétaire actuel.

Richard Nixon a été le malheureux exécuteur de la chute inévitable du dollar et de l’effondrement de l’économie américaine et très probablement mondiale. Comme je l’ai souligné dans mon récent article The Dollars Final Crash Down A Golden Matterhorn, nous ne pouvons pas vraiment blâmer Nixon pour la destruction du dollar.

Les dépenses extravagantes et la discipline monétaire sont les pires ennemis. Pour un homme politique, la simple pensée de la frugalité ne leur viendrait jamais à l’esprit.

Afin de plaire au peuple et d’éviter soit une révolution, soit le risque de ne pas être réélu, un dirigeant choisira toujours la solution de facilité qui consiste à s’endetter et à imprimer de l’argent.

Ainsi, Nixon n’était en aucun cas unique à passer d’une monnaie adossée à l’or à l’impression de toute fausse monnaie nécessaire pour continuer l’illusion de la prospérité. Comme le raconte l’histoire, il s’agit d’un événement qui s’est produit tout au long de l’histoire à une fréquence étonnante.

LE PÉTRODOLLAR A RETARDÉ L’EFFONDREMENT TOTAL DU DOLLAR

Le risque d’effondrement du dollar sans le soutien de l’or était majeur, mais Tricky Dick (Nixon) et son secrétaire d’État Henry Kissinger avaient un remède intelligent, quoique temporaire, à ce problème.

Ils ont offert à l’Arabie saoudite une protection militaire, les Saoudiens acceptant de vendre tout le pétrole en dollars dans le monde. Les États-Unis vendraient/donneraient également à l’Arabie saoudite d’importantes quantités d’équipements militaires.

Ce fut donc le début du pétrodollar qui a temporairement protégé le dollar américain de la chute à zéro.

Mais la promesse de Nixon au peuple américain il y a 50 ans le 15 août 1971 que « Votre dollar vaudra tout autant demain » n’a pas tout à fait été vrai, c’est le moins qu’on puisse dire.

Oui, un dollar est toujours un dollar. Mais en termes de pouvoir d’achat il ne vaut plus aujourd’hui que 2 centimes par rapport à 1971. Ainsi en un demi-siècle, le dollar a perdu 98% de sa valeur par rapport à l’argent réel c’est-à-dire l’OR.

Mais le véritable effondrement du dollar n’a pas encore commencé malgré la chute de 98 % depuis 1971.

L’OFFRE MONÉTAIRE AUX ÉTATS-UNIS AUGMENTE DE MANIÈRE EXPONENTIELLE

Depuis la grande crise financière en 2006-9, il y a eu une croissance exponentielle de la masse monétaire américaine.

En regardant la masse monétaire américaine M1, le graphique ci-dessous montre comment elle est passée de 220 milliards de dollars en août 1971 à 19 300 milliards de dollars aujourd’hui.

De 1971 à 2011, la croissance semble modeste à une croissance annuelle composée (TCAC) de 6 %. Si le pouvoir d’achat du dollar diminuait au même rythme, cela entraînerait un doublement des prix tous les 12 ans. Ou en d’autres termes, la valeur de la monnaie chuterait en moyenne de 50 % tous les 12 ans.

Puis à partir de 2011, lorsque la masse monétaire a commencé à augmenter sérieusement, M1 a augmenté de 24% par an. Cela signifie que les prix devraient en théorie doubler tous les 3 ans.

Enfin, d’août 2019 à août 2021, M1 a augmenté de 126% par an. Si cela se traduisait par le pouvoir d’achat du dollar, cela entraînerait un doublement des prix tous les 7 mois.

L’INFLATION DES ACTIFS DEVIENDRA UNE INFLATION DES PRIX À LA CONSOMMATION

Von Mises a défini l’inflation comme la croissance de la masse monétaire et non des prix. Le monde occidental a connu jusqu’à présent très peu d’inflation des prix à la consommation. Au lieu de cela, l’expansion du crédit a créé une inflation exponentielle des prix des actifs.

J’ai vu comment l’inflation des actifs au Royaume-Uni à la fin des années 1960 et au début des années 1970 a entraîné une inflation des prix avec l’effondrement du marché boursier britannique et de la livre sterling.

J’ai reçu mes premières options dans l’entreprise où je travaillais en 1972 à 1,27 £. Deux ans plus tard, ils valaient 10 pence. L’indice FT a baissé de 2/3 et la livre a perdu 40 % par rapport au dollar entre 1972 et 1976.

Un autre mouvement remarquable dans les années 1970 que j’ai connu était l’or passant de 35 $ en 1972 à 850 $ en 1980. À mon avis, ce mouvement exponentiel sera éclipsé par ce que nous connaîtrons dans les prochaines années.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’inflation au Royaume-Uni s’est déchaînée dans les années 1970. J’ai expérimenté la combinaison parfaite d’une monnaie qui s’effondre et d’une flambée des prix. L’inflation moyenne était d’environ 15% pendant 6-7 ans dans les années 70. Les taux hypothécaires ont atteint des niveaux qui mettraient tous les emprunteurs en faillite aujourd’hui. Le taux d’intérêt de ma première hypothèque était de 21 % !

Comme le montre le graphique, l’inflation annuelle a été de 1 % pendant 171 ans et s’est établie en moyenne à 5,5 % depuis lors – une augmentation de 5 fois ! Nous devons remercier Nixon pour cela !

LA HAUSSE DU PRIX DE L’OR A SEULEMENT COMMENCÉ

Comme je l’ai souligné dans de nombreux articles, le prix de l’or ne reflète actuellement pas l’expansion massive de la dette et l’impression monétaire que le monde a connues, en particulier depuis 2006.

Le graphique ci-dessous raconte l’histoire. Je l’inclus dans plusieurs de mes articles juste pour illustrer que l’or à 1 800 $ par rapport à la masse monétaire américaine est aujourd’hui aussi bon marché qu’il l’était en 1971 à 35 $ et en 2000 à 300 $.

Une manipulation habile mais trompeuse, par l’émission d’or papier non couvert, par la BRI et les banques d’investissement a jusqu’à présent maintenu l’or bien en dessous de sa valeur intrinsèque, mesurée en dollars.

La relation à court terme entre la masse monétaire et l’inflation n’est pas simple, mais l’effet à long terme sur l’inflation est inévitable.

Ainsi, le fait que la masse monétaire augmente beaucoup plus rapidement que la baisse du dollar n’est qu’une déconnexion temporaire.

Alors que la masse monétaire continue de croître de manière exponentielle, entraînant le chaos aux États-Unis ainsi que dans l’économie mondiale, nous verrons bientôt le dollar atteindre l’abîme comme les Grecs ont défini le chaos.

Le dollar a dépassé son utilité en tant que monnaie saine et sera bientôt dans le cimetière où toutes les monnaies de l’histoire se sont retrouvées.

