adieu au PGA Tour et 1 milliard de prix

Le sport continue avec son plan de renouvellement. Au fur et à mesure que le monde avance ou évolue, les différentes disciplines sportives cherchent des moyens de se reconvertir pour rester attractives pour les fans. La gamme de divertissements s’est beaucoup étendue, en particulier en cas de pandémie, et en particulier chez les plus jeunes. L’avis a déjà été publié par l’industrie du football il y a quelques semaines à peine.

C’était un secret de polichinelle. Tout le monde parlait de la naissance du Super League européenne Et enfin, aux premières heures du 18 au 19 avril, les 12 clubs fondateurs ont publié un communiqué annonçant la création de ce nouveau format. Cette annonce a été suivie par de vives critiques, un scandale express dans lequel la pression du gouvernement, des supporters et des organisations telles que le UEFA vague FIFA a fini par provoquer le vol du «Big Six» de la première ligue.

Au L’Europe  pas la peine, mais dans Afrique un projet similaire est en cours, soutenu par la FIFA, tandis que d’autres sports en prennent note. Le golf est dans cette ligne pour le moment. Ils disent déjà que “ renouveler ou mourir ” et de Arabie Saoudite Ils ont créé un projet pour changer le golf tel qu’il est connu. Au revoir à Tour de la PGA et bonjour à Super Ligue saoudienne.

Un milliard de dollars

Le projet orchestré en Arabie Saoudite met sur la table 1 milliard de dollars en prix – quand on parle de dollars, un milliard fait référence à 1000 – et en contrats pour les élus qui font partie de la Super Ligue de golf. Et pas n’importe quel professionnel, mais ils espèrent avoir les 40 meilleurs golfeurs de la planète.

Rory McIlroy, au British Open David Barreira .

Il y a un an, un plan a été élaboré pour le soi-disant Premier Golf League. Il est également venu du pays arabe, mais ensuite des personnalités telles que Rory McIlroy ou alors Brooks Koepka ils ont rejeté la proposition. Cependant, maintenant, les Saoudiens ne veulent pas de réponse «non» et augmentent leur offre de plusieurs millions de dollars.

Les contrats qu’ils ont rejetés pour faire partie de la Premier Golf League et ainsi quitter le PGA Tour en Amérique et le Tournée européenne Ils s’élevaient à 10 millions de dollars, mais maintenant des accords de 30 à 50 “ kilos ” sont mis sur la table au Koepka, Justin Rose, Dustin Johnson et compagnie.

Dustin Johnson à l’Augusta Masters .

S’adressant au magazine GolfWeek, un célèbre agent a assuré que «l’argent est là». “J’ai entendu dire qu’un milliard de dollars au total. C’est réel”, a ajouté cette source. Mais tout dépend du fait que les joueurs testés acceptent de faire partie de la Super League saoudienne.

Autres détails

Cette Super League de golf compterait une quarantaine de joueurs. Ils participeront à 18 tournois différents dans différents coins de la planète et dans chacun d’eux, il y aura une cagnotte en espèces très importante. Mais, en plus, un tournoi senior aura lieu en fin de saison pour mettre la touche finale à l’année.

La Super League saoudienne ne sortira pas la même année 2021, mais sur papier, le mois de septembre 2022 est fixé comme le début du championnat. En effet, ils doivent avant tout convaincre les golfeurs de quitter le PGA Tour et de rejoindre ce projet millionnaire qui vise à changer ce sport tel qu’on le connaissait jusqu’à présent.

Eux, comme cela est arrivé aux joueurs des douze membres fondateurs de la Super League européenne, ont déjà été menacés d’expulsion du PGA Tour s’ils acceptent de participer à ce qu’ils considèrent comme un régime séparatiste dans le golf. Et de la PGA Tour, ils espèrent que l’European Tour suivra leurs traces. Pour le moment, les vrais protagonistes se taisent.

