Adieu au Shooter : Sam Jones, éternelle légende des Celtics, décède

La NBA est en deuil. Les Celtics, fiers verts de Boston, sont en deuil. 2021 se termine avec la mort du légendaire Sam Jones, Le tireur. Tireur. Il avait 88 ans et était sûrement le grand écuyer de Bill Russell, le Seigneur des Anneaux, l’un des acteurs les plus importants de la dynastie que Red Auerbach a dirigée dans les années 1950 et 1960. Le plus gros de la NBA, sûrement le plus gros de l’histoire du sport américain.

L’un des premiers grands gardiens de tir de la NBA, Jones était en fait un meneur / garde / attaquant qui était célèbre pour son tir mortel à moyenne portée (ultra efficace à la planche) et sa capacité à ouvrir le terrain et à marquer dans les moments chauds des séries éliminatoires. Son pick and roll avec Bill Russell a rendu Wilt Chamberlain fou et il est l’un des trois seuls (avec Russell et KC Jones) à être dans les huit anneaux consécutifs de la glorieuse étape 1959-66. Il a pris sa retraite n ° 24 au Garden, a été cinq fois étoile, a obtenu une moyenne de 17,7 points en douze ans avec les Celtics et Il est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté 10 anneaux en dehors des 11 de Russell.

Jones est né à Wilmington, en Caroline du Nord, la même ville où Michael Jordan a passé ses années de lycée. Il a été sélectionné avec le numéro 8 dans le projet de 1957. Fait intéressant, il a pu jouer pour les Lakers, toujours à Minneapolis, mais a choisi de terminer ses études et de faire son service militaire et a fini par jouer pour les Boston Celtics, où il a passé les douze années de sa carrière (1957-69) et où il a gagné une place pour toujours dans l’histoire de la NBA. En effet, il faisait son entrée dans l’équipe du 50e anniversaire de la Ligue et venait de s’inscrire, cette année, également dans l’équipe du 75e anniversaire qui avait été annoncée au début de cette saison.

Jones a marqué plus de 15 000 points dans sa carrière, dépassé les 20 en moyenne quatre années de suite (1965-68) et En trois saisons, il a été le meilleur buteur des Celtics : 19,7 en moyenne en 1962-63, 25,9 en 1964-65 et 23,5 en 1965-66. En séries éliminatoires, il a joué 154 matchs et ses moyennes étaient de 18,9 points. Jones, sang de glace dans les moments les plus chauds, était la grande escorte de son temps, l’un des premiers spécialistes à son poste dans toute l’histoire de la NBA. Après sa retraite, il n’a fait qu’un petit pas sur le banc en tant qu’assistant du New Orleans Jazz, lors de la saison 1974-75.