Adieu aux favoris : les émissions qui se sont terminées en 2021

Des émissions de science-fiction révolutionnaires aux comédies bien-aimées, 2021 a été une année exceptionnelle pour la télévision. Alors que nous ne sommes qu’à quelques jours de sonner une nouvelle année qui ne manquera pas de nous donner encore plus de télévision à ne pas manquer, theGrio a une liste d’émissions auxquelles nous disons malheureusement au revoir en 2021.

Natasha Rothwell, Yvonne Orji et Issa Rae. (Photo : capture d’écran/HBO)

Comment pourrions-nous commencer cette liste avec n’importe quel autre spectacle? Changeant véritablement le paysage de la télévision, il y a six ans, Insecure nous a tous présenté Issa Dee, Molly et le reste de son monde alors qu’elle naviguait entre la jeunesse, l’amour et la vie à Los Angeles. La série bien-aimée s’est finalement terminée ce dimanche, avec une finale émouvante qui a fait parler tout le monde sur les réseaux sociaux. Bien que le spectacle soit terminé, c’est loin d’être le dernier que nous verrons de Rae, qui a signé un accord à huit chiffres avec WarnerMedia plus tôt cette année.

Pays de Lovecraft

Courtney B. Vance, Jurnee Smollett et Jonathan Majors dans une scène de « Lovecraft Country ». (HBO via AP)

Il est difficile de penser à un autre spectacle qui a laissé un impact aussi massif en une seule saison. Lovecraft Country, une autre série de HBO, a innové en tant que série d’horreur surnaturelle avec un casting de premier plan entièrement noir. Avec Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance et Aunjanue Ellis, entre autres, donnant des performances à élimination directe, la série a été un succès critique, remportant un record de 18 nominations aux Emmy Awards après son annulation controversée.

Chers Blancs

Une scène de l’épisode 401 de « Dear White People ». (Crédit : LARA SOLANKI/NETFLIX © 2021)

L’une des plus grandes émissions de Netflix lors de sa première, Dear White People, basée sur le film du même nom, a suivi les étudiants noirs de l’école fictive de l’Ivy League Winchester University. De l’esprit de Justin Simien, l’émission a réussi à représenter des personnages noirs nuancés et superposés, tout en innovant dans la représentation noire LGBTQ + à l’écran. Le spectacle s’est terminé sur une note musicale alors que toute la quatrième saison s’est terminée Glee stye. Il présentait toujours la narration puissante et percutante pour laquelle Dear White People est devenu connu.

Pose

(LR) Hailie Sahar, Angel Bismark Curiel, Indya Moore, Dyllón Burnside, Mj Rodriguez, Angelica Ross, Dominique Jackson, Ryan Jamaal Swain et Billy Porter le 5 juin 2019 à New York. (Photo de Roy Rochlin/.)

Pose était le plus grand pionnier à ce jour, battant de nombreux records avec la série qui a suivi la culture du drag ball dans les années 80 et 90. Le spectacle, de Steven Canaux, a contribué à amplifier certaines des stars LGBTQ+ les plus brillantes aujourd’hui, y compris Billy Porter, MJ Rodriguez, Indya Moore et Angélique Ross. Janet se moque, réalisatrice, productrice et scénariste de la série, est également entrée dans l’histoire en tant que première femme trans de couleur à écrire et réaliser un épisode de télévision.

Éclair noir

(Crédit : CW)

Les fans de DC Comics étaient ravis lors de la première de Black Lightning sur The CW en 2018 sur la base du personnage de bande dessinée populaire. La série a été acclamée par la critique tout au long de sa diffusion, avec des éloges pour l’écriture et les performances d’acteur, y compris Cresson Williams comme personnage principal. La série s’est terminée en mai, mais Black Lighting fait partie du populaire « Arrowverse », ce qui signifie que ce n’est peut-être pas le moins que nous voyons de Williams dans le rôle.

Les nantis et les démunis

La première série scénarisée sur OWN, The Haves and the Have Nots a terminé sa série de huit saisons cette année. le Tyler Perry L’émission était un incontournable du réseau, bénéficiant d’un nombre record au fil des ans. Lorsque la saison finale a été annoncée, Oprah Winfrey a partagé dans une déclaration: «Les nantis et les démunis a été le premier drame scénarisé que nous avons diffusé sur OWN, et dire qu’il a décollé dès le premier jour où il a été diffusé est un euphémisme. Tout cela est dû à la créativité et à l’imagination très vive d’un homme, un homme que j’appelle mon « grand petit frère », Tyler Perry.

Mixte

(ABC/Kelsey McNeal)

Après deux saisons, le spin-off Black-ish de Kenya Barris, Mixte, s’est terminé sur ABC. Une série préquelle, le spectacle suivait un jeune Rainbow Johnson, joué par Tracee Ellis Ross sur la série originale. interprété par Arica Himmel sur Mixed-ish, la série a emmené les fans dans son enfance dans les années 80, avec Tika Sumpter comme Alicia Johnson et Marc-Paul Gosselaar comme Paul Johnson. Maintenant, ce qui reste de la série -ish comprend Grown-ish sur Freeform et Black-ish, qui devrait se terminer en 2022.

Des émissions dont on se dit adieu en 2022

Noirâtre

C’est vrai, il est temps de dire au revoir à Black-ish. La série avec Ross et Anthony Anderson a été un énorme succès pour ABC, remportant plusieurs nominations aux Golden Globe et aux Emmy, et a bénéficié d’audiences stables tout au long de ses sept saisons. Barris a partagé une déclaration lors de l’annonce de la saison huit, sa dernière, en disant: » De nos jours, il est rare de décider quand votre émission doit se terminer, et nous sommes reconnaissants avec ABC de pouvoir faire de cette dernière saison exactement ce que nous espérions – et le faire avec l’ensemble de la distribution INCROYABLEMENT STELLAIRE qui revient pour clore ce chapitre avec nous de la bonne manière !

C’est nous

Un autre incontournable des heures de grande écoute touche à sa fin en 2022. C’est nous, qui a été un succès depuis sa première saison, se termine après six ans. La série a été acclamée par la critique et plusieurs prix, dont un deuxième Primetime Emmy Award pour Sterling K. Brown. La saison 6 sera diffusée sur NBC le 4 janvier.

