Adieu, Chris Cuomo. Plus : les recettes peuvent-elles être plagiées ?

Photo de Kevin Mazur/. pour WarnerMedia

Bryan et David discutent du licenciement du présentateur et de ce que cela signifie pour CNN

Bryan et David réagissent à la nouvelle selon laquelle Chris Cuomo a été licencié par CNN, puis discutent des actions menant à la décision et de ce que cela signifie pour l’organisation (3h30). Plus tard, ils s’expriment sur la conversation présentée par l’article de Priya Krishna dans le New York Times, « À qui appartient une recette ? A Plagiarism Claim Has Cookbook Authors Asking », et parlez du concept de plagiat de recette (25:27). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre du jeu de mots tendu.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

