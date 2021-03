Adieu HomePod, le produit le plus méconnu d’Apple

Adieu HomePod. C’était probablement le produit le plus mal compris d’Apple, il n’est donc pas surprenant qu’Apple ait pris la décision de l’abandonner.

Il y avait un énorme gouffre entre ce que c’était vraiment et ce que la plupart des gens pensaient que c’était – et le marketing d’Apple n’a pas aidé …

Demandez à la plupart des gens de vous dire ce qu’est un HomePod et ils vous diront qu’il s’agit du haut-parleur intelligent d’Apple. Reportez-vous spécifiquement au HomePod d’origine, et ils diront que c’est le haut-parleur intelligent très cher d’Apple.

Ce serait vrai, si c’était ce que c’était. En tant que haut-parleur intelligent, le HomePod était beaucoup plus cher que la concurrence et moins intelligent. Je veux dire, si tout ce que vous voulez, c’est un haut-parleur intelligent, vous pouvez payer moins de 50 dollars pour obtenir un Echo Dot, et cela fera plus de choses qu’un HomePod. Et maintenant, grâce au mini, si vous voulez spécifiquement un haut-parleur intelligent Apple, 99 $ vous en obtenez un – avec une qualité audio qui satisfait la plupart des gens.

Mais le HomePod d’origine n’est pas un haut-parleur intelligent. C’est un haut-parleur sans fil de milieu de gamme vraiment incroyable qui est presque inégalé dans sa gamme de prix. Il utilise une technologie audio qui a fait ses débuts dans des haut-parleurs coûtant des dizaines de milliers de dollars, et n’était auparavant pas disponible dans tout ce qui coûtait moins de quatre chiffres. Oh, et comme cerise sur le gâteau, c’est aussi intelligent.

Pour 349 $, et plus tard 299 $, vous obteniez un haut-parleur qui surpassait ceux qui coûtaient 500 $. Il aurait dû se vendre au moins aussi bien que le Sonos Play 5 – qui, à mon avis, le bat. En effet, procurez-vous une paire stéréo pour 600 $, et vous avez eu quelque chose qui a laissé le Sonos 5 dans la poussière.

Alors qu’est-ce qui ne va pas?

Je pense que pour moi, c’était deux choses. Tout d’abord, le marketing d’Apple. Oui, la société a vanté les informations d’identification audio – mais vraiment seulement en passant. L’accent était mis davantage sur Apple Music (que la plupart des gens considéraient comme inférieur à Spotify) et Siri (que la plupart des gens considéraient comme inférieurs à Alexa et Google Home). J’ai mis en évidence en gras le marketing réel des haut-parleurs dans le communiqué de presse d’Apple:

HomePod livre qualité audio époustouflante où qu’il soit placé – dans n’importe quelle pièce de la maison, en jouant n’importe quel style de musique. En utilisant uniquement votre voix, il est facile et amusant à utiliser, et fonctionne avec un abonnement Apple Music pour une expérience musicale révolutionnaire, donnant accès à l’une des plus grandes bibliothèques de musique en nuage au monde. Siri, maintenant activement utilisé sur plus d’un demi-milliard d’appareils, a développé une connaissance approfondie de la musique et comprend vos préférences et vos goûts. Et avec Siri, HomePod peut envoyer un message, régler une minuterie, lire un podcast, consulter les actualités, les sports, la circulation et la météo, et même contrôler une large gamme d’accessoires pour la maison intelligente HomeKit.

«HomePod est une nouvelle expérience musicale magique d’Apple. Cela apporte des technologies audio avancées telles que des tweeters à formation de faisceaux, un woofer à haute excursion et une détection spatiale automatique, ainsi que l’ensemble du catalogue Apple Music et la dernière intelligence Siri, dans un design simple et beau qui est tellement amusant à utiliser », a déclaré Philip Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. «Nous sommes ravis que les gens achètent HomePod dans leurs maisons, appartements et entreprises pour l’entendre par eux-mêmes. Nous pensons ils seront époustouflés par la qualité audio. L’équipe a travaillé pour donner à Siri une connaissance plus approfondie de la musique afin que vous puissiez demander à jouer pratiquement n’importe quoi, de vos favoris personnels aux dernières sorties en tête des charts, simplement en disant «Hey Siri». »