Adieu la centrale thermique de Carboneras, l’une des plus polluantes

01/04/2022

Act à 10h19 CET

Joan Lluís Ferrer

L’année qui s’achève a laissé deux bonnes nouvelles pour la réduction des émissions en Espagne. Deux autres centrales thermiques au charbon ont fait leurs adieux : Los Barrios, à Cadix, et Carboneras, à Almeria. Ce dernier a été désactivé il y a quelques jours, ce qui signifie la fermeture d’une des industries les plus polluantes d’Espagne.

Depuis mi-décembre le démantèlement de l’usine de Carboneras a été réalisé. A travers le Plan Futur-e, l’entreprise propriétaire, Endesa, veut passer des énergies fossiles comme le charbon aux énergies renouvelables, dont l’hydroélectrique et le photovoltaïque.

Techniquement appelé Central Térmica Litoral de Almería a été l’un des principaux responsables du changement climatique en Espagne, brûlant du charbon en continu toutes ces années et émettant une quantité colossale de gaz à effet de serre.

Selon le PRTR (State Emissions Registry, données de 2018), les émissions étaient de 1 250 tonnes de CO, 2 710 tonnes. de NOx, 1 250 Tn. de CO, 3 040 Tn. de SOx, 34 000 kilos d’arsenic, 50 000 de mercure et 1 250 de composés organiques volatils.

Centrale électrique de Carboneras, à Almería | Endesa

Ecologists in Action a salué la fermeture et a déclaré que «Les impacts au fil des ans se sont accumulés sur la plage, qui a vu son extension modifiée de Punta de los Muertos au port de Carboneras & rdquor;.

Six millions de tonnes de CO2 chaque année

« Le passif environnemental laissé par Endesa avec sa centrale thermique est très élevé : pollution atmosphérique, 6 millions de tonnes de CO2 émises par an, dégradation des sols, destruction du phyto et du bactérioplancton et de la biomasse marine dans les prises d’eau, dégradation et rejets paysagers et environnementaux. avec des températures dépassant les 3ºC & rdquor; autorisés, précise l’organisation dans un communiqué.

L’entité considère qu’« il est donc nécessaire pour Endesa de faire face à ses responsabilités pour les dommages infligés par sa centrale thermique, pour lesquels la mairie de Carboneras doit engager la procédure de demande de responsabilité environnementale & rdquor ;.

L’annexe II de la présente loi précise comme mesures correctives celles de « réparer, restaurer ou remplacer les ressources naturelles endommagées, ou de leur faciliter une alternative équivalente & rdquor ;. « Pour lui, Il est nécessaire d’exiger du Fonds d’État pour la réparation des dommages environnementaux le financement de ces mesures& rdquor ;, ajoute l’entité.

Le processus de déconnexion du thermique a été lancé par résolution de la Direction générale de l’énergie et des mines du 27 septembre, à la demande d’Endesa, en raison de sa faible rentabilité due à l’augmentation des paiements pour les émissions de CO2.

Manifestation en 2018 contre la centrale | PEDRO ARMESTRE

En Andalousie, il existait encore trois centrales thermiques utilisant du charbon : Carboneras (Almería), Los Barrios (Cadix) et Puente Nuevo (Córdoba), toutes dans le cadre des plans de l’Institut pour la transition juste.

Précisément, le Journal Officiel de l’Etat (BOE) du 31 mars dernier a publié l’autorisation de démantèlement partiel de la centrale de Los Barrios, ce qui continue de réduire la présence de ce carburant très polluant dans notre pays.

La fermeture des centrales thermiques au charbon en Espagne est un processus développé depuis début 2010, dont le but est de fermer toutes les installations thermoélectriques alimentées au charbon en Espagne. Au 1er décembre 2011, il y avait 21 infrastructures de ce type dans le pays, dont 15 restaient au 1er décembre 2018, dont l’échéance d’exploitation a été calculée pour 2020. Après la déconnexion de sept centrales le 30 juin 2020 et la demande d’en fermer quatre autres, seules trois resteraient en exploitation.

Électricité produite par le charbon en Espagne | Wikipédia

Réactivation exceptionnelle d’As Pontes

Cependant, fin 2021, il y a eu la réactivation temporaire et exceptionnelle d’une centrale à charbon qui avait déjà fermé, celle d’As Pontes, en Galice.

La centrale thermique d’As Pontes, la plus puissante de toute l’Espagne, brûle à nouveau du charbon. Endesa a lancé la « start-up exceptionnelle & rdquor; de son usine de La Corogne, pour laquelle elle procède à la fermeture définitive, en raison des « conditions uniques & rdquor ; qui se déroulent sur le marché de l’énergie, a rapporté La Opinion de La Corogne.

L’entreprise maintient ses plans de fermeture —Conformément au mandat de décarboner l’économie pour réduire les émissions de CO2— mais il a décidé de réactiver le thermique en temps voulu avant l’arrivée du froid, ce qui laisse présager une augmentation de la demande énergétique, et dans un contexte de hausse des prix d’électricité en raison du coût élevé du gaz, le combustible qui est utilisé en secours (centrales à cycle combiné) à la place du charbon lorsque la production à partir de sources renouvelables ne suffit pas.

Comme Pontes Central | Agences

Le directeur de la centrale de Pontesa, Ignacio Sainz, a expliqué à l’agence Efe que le démarrage de l’opération a été effectué « avec l’un des groupes de production & rdquor; et, en tout cas, il a déclaré que ce fait « ne change pas l’engagement de fermer & rdquor; des centrales à charbon d’Endesa.