Adieu l’écran cassé du mobile : ils créent un matériau qui se répare en moins d’une seconde | La technologie

L’écran cassé du mobile a les jours comptés. Les chercheurs ont développé le matériau auto-cicatrisant le plus résistant au monde, capable d’éliminer les fissures en une seconde seulement.

La communauté scientifique étudie depuis des années les matériaux auto-cicatrisants pour leurs qualités intéressantes. Ces composés ont une multitude d’applications et sont particulièrement utiles pour la fabrication d’objets ou d’éléments fragiles qui ont tendance à se casser facilement, car ils éliminent ou réduisent le besoin de réparations.

Bien que la technologie ait progressé à pas de géant ces dernières années, l’écran mobile continue d’être l’un des éléments les plus fragiles du smartphone. Malgré le fait que les matériaux soient plus résistants qu’auparavant, tout coup ou chute peut rayer ou casser le panneau, obligeant l’utilisateur à le réparer afin de continuer à utiliser l’appareil.

Les chercheurs travaillent depuis des années dans le développement d’un matériau qui permet à l’écran mobile de se réparer. Le problème est que la plupart des matériaux auto-cicatrisants connus sont mous et amorphes, avec une structure interne marquée par des irrégularités et des défauts, et nécessitent généralement un stimulus externe pour réparer, comme la chaleur, la lumière ou un agent chimique.

Désormais, une nouvelle avancée ouvre la voie pour garantir que l’écran cassé de votre mobile puisse se réparer à l’avenir. Une équipe de scientifiques de l’Institut indien d’enseignement et de recherche scientifiques (IISER) et de l’Institut indien de technologie (IIT) ont synthétisé un matériau cristallin organique avec une structure moléculaire interne unique. qui se répare spontanément lorsqu’il est endommagé.

Comme décrit par Telegraph India, la matière organique que ces chercheurs ont synthétisée appartient à une classe de substances appelées cristaux piézoélectriques Ils peuvent convertir l’énergie mécanique en énergie électrique et vice versa.

Il a une structure interne bien ordonnée, et son agencement moléculaire favorise le rapprochement des fragments en cas de fracture.

Cela a été vérifié dans des tests de laboratoire : ils ont synthétisé de petits cristaux individuels d’une longueur comprise entre 1 et 2 mm et d’une épaisseur comprise entre 0,1 et 0,2 mm, et lorsqu’ils se brisaient, une puissante force d’attraction faisait se désagréger les fragments. une seconde.

“Notre matériau d’auto-guérison est 10 fois plus dur que les autres”, explique Chilla Malla Reddy, directrice de la recherche. “Et il a une structure cristalline, une structure interne bien ordonnée, la structure préférée dans la plupart des applications optiques et électroniques.”