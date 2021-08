Adieu les anchois, les sardines et les harengs dus au réchauffement climatique ?

27/08/2021 à 8h06 CEST

Le réchauffement des eaux marines compromet l’avenir de nombreuses espèces de poissons, qui deviendront de plus en plus petites et trouveront de moins en moins d’endroits pour vivre et se développer correctement. Bien qu’il y ait déjà eu d’autres événements de changement climatique tout au long de la vie de la Terre, l’actuel est si rapide que de nombreux poissons n’ont pas le temps de s’adapter aux nouvelles circonstances et semblent voués à l’extinction. C’est ce qui se passera avec certaines espèces si largement consommées en Espagne comme les sardines, les anchois ou les harengs.

De nouvelles recherches suggèrent que les sardines, les anchois et le hareng auront Difficulté à suivre le changement climatique accélérée à mesure que les eaux plus chaudes diminuent en taille et donc leur capacité à se déplacer vers des environnements plus appropriés.

L’étude, publiée dans Nature Climate Change, fournit également la première preuve pour réfuter la théorie selon laquelle les changements subis par la planète entraîneront davantage d’espèces, car c’est exactement le contraire qui se produira. Il en sera ainsi parce que de nombreuses espèces seront moins capable d’évoluer pour faire face à des températures plus chaudes, augmentant son risque d’extinction.

Le professeur Chris Venditti, biologiste de l’évolution à l’Université de Reading et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué : « Le réchauffement des eaux est un double coup dur pour le poissonCar cela les fait non seulement évoluer vers une taille plus petite, mais réduit également leur capacité à se déplacer vers des environnements plus adaptés.

«Notre recherche soutient la théorie selon laquelle les poissons deviendront plus petits à mesure que les océans se réchaufferont sous l’effet du changement climatique, mais révèlent des nouvelles inquiétantes selon lesquelles ils ne pourront pas évoluer non plus pour faire face à cette situation aussi efficacement qu’on le pensait à l’origine. Avec des températures de la mer qui augmentent plus rapidement que jamais, les poissons seront laissés pour compte en termes d’évolution et devront se battre pour survivre », ajoute Venditti.

“Cela a de graves implications pour tous les poissons et notre sécurité alimentaire, car de nombreuses espèces que nous mangeons pourraient devenir de plus en plus rares, voire inexistantes dans les décennies à venir.”

La première preuve solide

L’étude, dirigée par le Center for Advanced Studies in Arid Zones (CEAZA) au Chili et l’Université de Reading au Royaume-Uni, a utilisé des analyses statistiques d’un vaste ensemble de données d’espèces de poissons réparties dans le monde pour étudier leur évolution au cours des 150 derniers millions années.

L’étude fournit la première preuve solide comment les fluctuations historiques de la température mondiale ont affecté l’évolution de ces espèces.

Plus précisément, les recherches ont porté sur les Clupeiformes, un groupe de poissons très diversifié que l’on trouve dans le monde entier et qui comprend des espèces importantes pour la pêche, comme les anchois, le hareng de l’Atlantique, la sardine japonaise, le hareng du Pacifique et les sardines d’Amérique du Sud. Cependant, les résultats ont des implications pour tous les poissons, disent les auteurs.

Et est-ce que la faune marine fait face à une situation jamais vue auparavant. Jusqu’à présent, les poissons n’ont dû faire face qu’à une augmentation moyenne maximale de la température des océans de l’ordre de 0,8°C par millénaire. Mais c’est une variation bien inférieure aux taux de réchauffement actuels confirmés par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de 0,18 °C par décennie depuis 1981.

Les résultats confirment les soupçons des scientifiques selon lesquels les poissons deviendront généralement plus petits et se déplaceront moins à mesure que le monde se réchauffe, car ils devront augmenter leur métabolisme et auront donc besoin de plus d’oxygène pour maintenir leurs fonctions corporelles.

Cela affectera les petites espèces de poissons, car les plus gros poissons peuvent parcourir de plus longues distances, en raison de leurs réserves d’énergie plus élevées, tandis que les petits poissons ont plus de mal à trouver de nouveaux environnements avec des conditions favorables à mesure que le climat change.

La recherche contredit l’hypothèse selon laquelle une augmentation du nombre de petits poissons entraînera l’émergence d’un plus grand nombre de nouvelles espèces en raison de la concentration de variations génétiques au sein des zones locales.

Au contraire, les scientifiques prétendent que des eaux plus chaudes entraîneraient le développement de moins de nouvelles espèces, ce qui priverait les poissons d’une autre de leurs armes clés dans la lutte contre le changement climatique.

Auparavant, il avait été constaté que la surpêche réduisait la taille des poissons, de sorte que la nouvelle étude ne fait qu’ajouter un nouvel élément de pression à cet ensemble d’espèces marines.

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41558-021-01123-5

Déclaration du professeur Venditti : http://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR858656.aspx

