Adieu les canaux en béton ?

22/09/2021 à 10h04 CEST

« Liberté des rivières ». Ces derniers mois, on assiste à une tendance croissante dans toute l’Europe à cesser de canaliser les rivières à base de béton et à leur redonner une certaine « liberté » de fonctionnement naturel. Les experts considèrent que la canalisation concrète crée un sentiment de fausse sécurité, comme cela s’est produit dans le fleuve Segura lui-même (Alicante). En 2000, une grosse trombe a débordé du lit de la rivière et l’ampleur de la crue a été encore plus importante qu’elle ne l’aurait été si elle avait été « corsetée » par du béton.

La tendance actuelle se tourne davantage vers le création de plaines inondables naturelles, de sorte que le cours de la rivière suive son propre cours et, lorsqu’il y a des crues d’eau, il dispose de ces déversoirs dans lesquels répartir l’excès d’eau. C’est la solution qui est maintenant défendue dans de nombreux pays européens et qui a également commencé à être appliquée en Espagne, comme dans la vallée du Duero ou de l’Èbre.

Les confédérations hydrographiques achètent des terres pour qu’en cas de crue des rivières, l’eau se répande à travers les champs cultivés qui agissent comme des zones inondables naturelles.

« On a vu que la canalisation rigide dans une large vallée faisait plus de dégâts qu’elle n’était censée protéger. Une autre question est celle de la canalisation urbaine, dans les villes. Là, il faut passer par le génie civil, car il y a peu de marge de manœuvre. Dans ces cas, le ravin ou la rivière doit attirer l’eau dans la mer le plus rapidement possible. Dans les larges vallées, ce qu’on essaie, c’est de ne pas les canaliser avec du béton et de laisser des zones naturelles », explique Jorge Olcina, président de l’Association espagnole des géographes et professeur à l’Université d’Alicante.

Les zones humides produisent 25 % des services écosystémiques de la planète. Si tel est le cas, pourquoi avons-nous mis du ciment et du béton dans le lit des rivières ? La question a été posée et répondue lors d’un congrès international par le professeur de sciences du sol et de chimie agricole de l’Université Miguel Hernández d’Elche José Navarro Pedreño, dans le cadre du XX Congrès européen des sols, qui s’est tenu dans la ville suisse de Genève.

A travers les présentations enregistrées dans la session « Ecosystèmes des zones humides et des plaines alluviales, gestion des sols et qualité de l’eau », les chercheurs ont souligné l’importance des zones humides pour le maintien de la biodiversité, ainsi que des ressources et services bénéfiques à l’humanité.

Selon le professeur de l’Université Miguel Hernández de Elche, les aspects les plus remarquables sont les aspects associés à l’effet d’atténuation de ces zones par rapport au changement climatique, la importance du système sol-eau pour garantir la qualité des ressources en eau et la nécessité de récupérer les canaux, renaturalisant ceux qui ont été canalisés au cours du 20ème siècle.

Un exemple clair serait le Vinalopó lorsqu’il traverse Elche, dans la province d’Alicante. Les experts proposent de développer des actions pour éliminer la canalisation obsolète des rivières et leur confinement dans des zones de béton et de ciment, qui a été réalisée au cours des années soixante-dix et quatre-vingt du siècle dernier.

Le professeur de l’UMH souligne que dans ces actions de récupération de lit de rivière, des pays comme l’Allemagne, la France et la Suisse se démarquent. prévoient de renverser pratiquement 100 % des actions menées ces dernières décennies, en suivant les directives européennes qui favorisent la récupération des habitats naturels.

Un exemple de grand intérêt qui a été discuté au cours de la session a été le cas de la Thur (Suisse), dont la renaturation et l’élimination de sa canalisation a permis récupérer les services d’épuration exercés par le système sol-plante; réguler les flux d’azote et éviter la contamination par les nitrates ; ainsi que d’atténuer les effets négatifs du changement climatique avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la séquestration du carbone dans les sols.

La qualité de l’eau de cette rivière s’est tellement améliorée que, dans certains de ses tronçons, elle répond aux normes pour être utilisée comme eau potable.

En ce sens, dans la province d’Alicante, le canal en béton de la rivière Vinalopó qui traverse la zone urbaine d’Elda sera supprimé de le renaturaliser en conditionnant ses marges. L’intervention est incluse dans l’étude d’alternatives pour la restauration intégrale de la rivière Vinalopó qui a été préparée par Cedex, le Centre d’études et d’expérimentation des travaux publics.

