Adieu les chiffres : Qualcomm annonce deux changements majeurs sur ses processeurs Snapdragon | La technologie

Qualcomm prépare des changements majeurs pour ses processeurs, et nous ne parlons pas d’aspects techniques. En quoi consiste-t-il ?

Le 30 novembre prochain aura lieu le Sommet technologique Snapdragon, la conférence technologique Qualcomm où il montrera les nouveautés de ses processeurs 2022.

Lors de ce sommet, Qualcomm a confirmé qu’il présentera deux changements importants associés à ses processeurs Snapdragon.

Le premier que nous avons déjà pu voir dans certains de ses derniers SoC, comme le Snapdragon 888+, comme on peut le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité : va séparer les marques Qualcomm et Snapdragon.

Pour l’instant, comme le rapporte les développeurs XDA, Les processeurs Snapdragon ne porteront pas le logo Qualcomm sur la puce ou le nom, juste Snapdragon.

Cela signifie qu’il y aura des processeurs et des produits Qualcomm d’une part, et Snapdragon de l’autre. Ce n’est que sur certains modèles qu’ils convergeront.

Aussi les couleurs représentatives des jetons seront modifiées, puisque chaque couleur sera associée à une gamme : entrée, moyenne, haute, etc.

Les couleurs seront : Midnight, Gunmetal, Nickel, Snapdragon Red et Gold. Le Gold (gold) sera réservé aux produits premium.

En outre la balise 5G disparaît des noms, puisque tous ses processeurs seront 5G.

Mais le changement le plus important sera dans la nomenclature. À partir de maintenant, les trois chiffres du nom du processeur disparaissent, qu’ils utilisent depuis plus d’une décennie.

C’est-à-dire que les noms comme Snapdragon 865 sont terminés. il n’y aura qu’un numéro et qu’une génération.

Qualcomm n’a pas expliqué la nomenclature exacte, mais il y a quelques semaines, il a été divulgué que son prochain processeur ne serait pas le Snapdragon 898 mais le Snapdragon 8 Gen1. Je pourrais donc passer par là. Un numéro pour la série (le 8) et la génération.

Nous ne sommes pas seulement convaincus que c’est plus clair que les trois nombres classiques: tout le monde sait que plus il est élevé, plus la puce est puissante. La nouvelle nomenclature est similaire à celle utilisée par Apple par exemple… et elle ne se démarque pas non plus par sa clarté…

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour résoudre tous les doutes. Comme nous l’avons dit, la conférence Sommet technologique Snapdragon, où Qualcomm présentera officiellement ces changements, aura lieu le 30 novembre.