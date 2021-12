Adieu les crypto-monnaies telles que nous les connaissons : le FMI demande de les réguler dès maintenant | La technologie

La décentralisation et la liberté financière des crypto-monnaies sont leur plus grand allié et le FMI veut mettre fin à cet avantage, qui en plus d’être une revendication pour de nombreux investisseurs est également responsable de la chute des prix tous les quelques mois.

Si vous faites partie de ceux qui suivent l’actualité du bitcoin tous les jours et que vous aimez voir comment se portent les autres cryptos, vous êtes sûrement quelque peu préoccupé depuis quelques semaines par les baisses en cours.

Shiba Inu de monter comme de la mousse à s’écraser, Ethereum de battre des records à descendre sans freins et bitcoin de spéculer qu’il atteindrait 100 000 dollars pour prier pour qu’il descende.

Pour cette raison Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé à une réglementation mondiale globale, cohérente et coordonnée pour protéger la stabilité des systèmes financiers mondiaux. Et c’est logique, puisque cette volatilité de la crypto affecte le système financier mondial.

Cet appel sévère a été lancé hier dans un message par Tobias Adrian, directeur du Département des marchés des capitaux et monétaires du FMI, et ses adjoints Dong He et Aditya Narain.

Tous les trois écrivent que, bien que la capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars des crypto-monnaies indique que la blockchain a une valeur réelle, il peut également refléter la mousse dans un environnement d’évaluation étiré, expliquent-ils.

Ils ont même mis au point de regarder certains stablecoins, car peu importe combien ils sont soutenus, ils peuvent donner des informations inexactes sur leur valeur, modifiant ainsi le marché.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Et bien que plusieurs pays adaptent les réglementations actuelles ou en développent de nouvelles pour réglementer les cryptos, Le FMI craint justement que les lois et réglementations existantes ne permettent pas des approches internationales qui couvrent de manière exhaustive tous les éléments de ces actifs.

Sans surprise, les auteurs suggèrent que le Conseil de stabilité financière du FMI utilise son rôle de coordination actuel pour développer un cadre mondial pour l’élaboration de réglementations pertinentes concernant les crypto-monnaies.