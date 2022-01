Adieu les réseaux ! Daddy Yankee ferme tous ses comptes et inquiète les fans

Daddy Yankee inquiète les fans Fermez vos comptes !

Le célèbre chanteur Daddy Yankee a beaucoup inquiété ses fans ces derniers temps et c’est avec les rumeurs de son retraite chaque événement est une alarme et il a même récemment fermé ses réseaux sociaux.

C’est vrai, le reggaeton Daddy Yankee a surpris ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux et c’est que sans aucune explication, il a supprimé ses comptes de Facebook, Twitter et Instagram, renforçant les spéculations sur un éventuel retrait.

Le chanteur a supprimé ses comptes après avoir partagé un message controversé, qui a suscité de nombreux doutes parmi ses followers, bien qu’aucun n’ait été résolu jusqu’à présent par l’artiste ou par son label, dont Raphy Pina est propriétaire.

A noter que comme nous l’évoquions, la fermeture de ses réseaux sociaux, intervient dans les médias de rumeurs qui affirment que le chanteur de 45 ans songe déjà à sa retraite.

La fermeture des comptes de Daddy Yankee a poussé nombre de ses fans à spéculer sur une éventuelle retraite.

Et c’est que comme vous vous en souvenez peut-être, il avait été précédemment annoncé que Daddy Yankee inquiétait ses followers en annonçant sa possible retraite de la musique, ceci lors de la cérémonie des Billboard Awards.

‘Le maximum leader’ a annoncé qu’il était sur le point de commencer sa tournée, qui serait ‘La dernière’, dont il annoncerait les dates en 2022.

Avec beaucoup de respect à vous tous. Merci beaucoup! Je n’ai pas d’autres mots et profite de ma dernière tournée musicale qui sort là-bas », a déclaré le chanteur qui a suscité des soupçons sur sa retraite de la musique.

Avant la clôture de ses comptes, l’exposant de la musique urbaine Daddy Yankee, a partagé un message qui a divisé les commentaires.

Au début, ils pensaient qu’il s’agissait d’un nouvel album ou d’une nouvelle scène pour le chanteur, sans imaginer que tout s’effacerait plus tard.

C’est ainsi que la dernière publication du chanteur consistait en deux photographies, dont une dans laquelle un van blanc aurait été vandalisé.

En plus d’une deuxième photo partagée composée d’un texte rouge sur fond noir :

Je suis né le 3 février, je suis né de nouveau le 6 janvier. La femme est venue me chercher pour faire de moi son prisonnier », lit-on dans la publication.

Même beaucoup de ses partisans affirment que les publications et l’élimination des comptes de Daddy Yankee sont une stratégie publicitaire pour un projet à venir.

D’autre part, divers secteurs de la critique le considèrent comme le roi du reggaeton, pour avoir été l’un des pionniers de la naissance du genre dans les années 1990 et l’avoir popularisé en Amérique latine et dans le reste du monde, après s’être imposé comme l’un des artistes les plus respectés et les plus influents du circuit de la rue latine.

De la même manière, le portail américain Allmusic affirme que le portoricain a contribué à établir le reggaeton comme style de musique au cours du 21e siècle.