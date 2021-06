Adieu vibrations ⋆ 10z viral

Cisco Ramon a quitté le bâtiment.

Les scénaristes ont fait de leur mieux dans l’épisode 12 de la saison 7 de Flash pour faire leurs adieux à quelques membres de la Team Flash, dont un qui est là depuis le début.

Ce fut une heure pleine de moments sincères, mais elle ne se prenait jamais trop au sérieux pour garder l’ambiance aussi légère que possible. Que pouvez-vous attendre de plus de l’épisode d’adieu de Cisco ?

Jusqu’à présent, The Flash Season 7 a raté la cible avec sa narration de plusieurs manières. Mais rien de tel qu’un dernier épisode pour que l’une des stars originales de la série le remette sur les rails.

“Good-Bye Vibrations” était OG The Flash de part en part.

Vous débriefez sans moi ? Cisco

Ce spectacle a la capacité d’équilibrer parfaitement les scènes hilarantes et les discussions sérieuses à cœur ouvert entre ses personnages. Et quand il peut le faire, c’est alors que The Flash est à son meilleur.

Si cet épisode était un grand sobfest avec tous les personnages faisant leurs adieux à Cisco et Kamilla, cela ne fonctionnerait tout simplement pas. C’est pourquoi il était très intelligent de la part des scénaristes d’inclure l’histoire de Rainbow Raider.

La scène où Barry et Cisco ont été affectés par les pouvoirs de Rainbow Raider était un plaisir à regarder, et je suis sûr que c’était tout aussi amusant à filmer pour tous les acteurs impliqués.

Cela a définitivement brisé la tension qui couvait depuis que Cisco et Kamilla ont dit à Barry, Caitlin et Iris qu’ils déménageaient.

C’était aussi une pause pour le public car le bonheur peut être contagieux, et comment ne pas sourire en regardant le break dance de Barry ?

Caitlin : Depuis quand tu sais faire du break dance ?

Barry : Depuis que j’ai regardé dix-sept vidéos de breakdance en ligne ?

Il y avait un nuage planant au-dessus de nous tous avant cet épisode particulier parce que nous savions que nous allions dire au revoir à Cisco. Mais cette scène était un rayon de soleil auquel nous ne nous attendions certainement pas.

De plus, cela a conduit Cisco à exprimer ses sentiments blessés une fois qu’il a été guéri de l’influence de Rainbow Raider.

Il était évident, au moins pour les téléspectateurs, que Barry et Caitlin faisaient preuve de courage pour Cisco. Mais Cisco n’a pas vu cela, et vous ne pouvez pas lui reprocher d’avoir été blessé par l’apparente indifférence de ses meilleurs amis à son déménagement.

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne les affronte.

Barry et Caitlin ont avoué leur plan et se sont excusés pour leur erreur. Ils pensaient que cela aurait été mieux pour tout le monde s’ils n’étaient pas émus par le déménagement de Cisco, d’autant plus que Barry pensait qu’il aurait essayé de le convaincre de rester.

Caitlin : Tu vas tellement nous manquer.

Cisco : Tu vas me manquer aussi.

Barry : Honnêtement, mec, j’avais peur si on commençait à parler de ton départ, je te demanderais de rester. Et peut-être que vous le feriez réellement. Je ne pouvais pas faire ça à mon meilleur ami. Dès la seconde où je me suis réveillé, après avoir été frappé par la foudre, vous avez été là. Vous avez été présent à chaque étape de ce voyage. Il n’y aurait pas de Flash sans Cisco Ramon.

Cisco : J’ai construit des combinaisons assez géniales.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu une scène aussi émouvante entre les trois membres originaux de la Team Flash, et cela n’a certainement pas déçu.

Barry, Cisco et Caitlin sont là l’un pour l’autre depuis le début. Ils sont les meilleurs amis l’un de l’autre, et ça va être tellement bizarre de ne pas voir Cisco débriefer avec eux à STAR Labs à l’avenir.

Cisco a été l’une des meilleures parties de cette émission depuis The Flash Season 1, et nous sommes heureux qu’il ait eu un si bon départ.

“Good-Bye Vibrations” représentait avec précision le personnage de Cisco Ramon, avec quelques moments joyeux, des références à Star Wars, Mecha-Vibe sauvant la situation et clôturant le tout avec un karaoké.

Et l’une des meilleures parties était le montage flash-back alors que Cisco se souvenait de son séjour à Central City.

Sept saisons plus tard, il peut être facile d’oublier les saisons précédentes et l’impact qu’un personnage a eu sur une série. Cette scène était un rappel de l’influence de Cisco et de l’importance de The Flash pour lui. Les adieux sont injustement difficiles.

Cisco n’était pas le seul à quitter Central City, même si l’attention était principalement portée sur lui pendant la majeure partie de l’heure.

Kamilla a également fait quelques adieux à elle-même, notamment à la personne qui lui a donné un travail et qui croyait en ses capacités de photographe ; Iris.

Pour être honnête, l’adieu entre Kamilla et Iris aurait eu plus d’impact s’il n’y avait eu qu’une ou deux scènes supplémentaires explorant l’hésitation d’Iris à remplacer son photographe.

Iris : Kamilla, tu sais mieux que quiconque que nous ne couvrons pas seulement la politique locale et les résultats du football. Nous avons besoin de quelqu’un qui peut tout gérer.

Kamilla : Et je comprends. Mais, je veux dire, même moi, je ne pouvais pas tout gérer le premier jour. Alors peut-être que tout attendre dès le départ, c’est demander un peu trop.

Iris avait manifestement du mal à accepter le fait que Kamilla partait, mais nous ne l’avons pas vue traverser ces émotions. Tout d’un coup, elle s’excusait auprès de Kamilla et tout allait bien.

Iris et Kamilla ont formé une forte amitié, et cela aurait été formidable de les voir avoir un au revoir plus fort. Dans tous les cas, Kamilla et ses contributions à Team Citizen nous manqueront.

Au revoir à part, nous devons parler de cette fin.

Il était intelligent pour les scénaristes d’incorporer la prochaine intrigue dans un épisode dédié à Cisco et Kamilla. De cette façon, cet épisode a toujours contribué à l’histoire globale de la saison.

Caitlin : Wow, c’était rapide.

Cisco : Ouais, eh bien, ça aide quand ton meilleur ami est The Flash, n’est-ce pas ?

Caitlin : Bien sûr.

L’histoire des Forces a été bouclée, ce qui signifie que nous attendons un autre roman graphique. Et il semble que cela impliquera Psycho Pirate.

Lorsque Cécile s’est regardée dans le miroir, le masque qu’elle avait sur le visage faisait penser à celui de Psycho Pirate.

Je n’ai aucune idée de ce que cela signifie ni de la façon dont les épisodes suivants vont se dérouler, mais cela m’a définitivement intrigué.

Qu’en avez-vous pensé, les Flash Fanatics ?

À quel point Cisco et Kamilla vous manqueront-ils ? Souhaitez-vous que nous voyions plus d’adieu à Kamilla et Iris? Avez-vous été choqué que Rainbow Raider ait de bonnes intentions derrière ses vols ? À quel point la scène du karaoké était-elle réconfortante ?

Et que pensez-vous que Psycho Pirate réserve à Cécile et à la Team Flash ?

Faites-le moi savoir dans les commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez regarder The Flash en ligne ici même via TV Fanatic !

The Flash est diffusé les mardis à 8/7c sur The CW.

Sarah Petit est rédacteur pour TV Fanatic.