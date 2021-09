Adina Porter de la saison 10 d’American Horror Story sur cette énorme tournure

La dixième saison d’American Horror Story, intitulée Double Feature, connaît certainement un début sanglant et violent. Avec la saison divisée en deux histoires distinctes – l’une sur les vampires, l’autre sur les extraterrestres – l’histoire vampirique empile déjà un tas de cadavres.

Ce qui suit contient des spoilers du troisième épisode d’American Horror Story : Double feature. Si vous n’êtes pas au courant de la série FX, il vaut mieux arrêter de lire maintenant.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

À l’affiche : AHS : Double long métrage – Interview d’Adina Porter

La partie “Red Tide” de Double Feature suit la famille Gardner alors qu’elle s’installe dans la vie à Provincetown, dans le Massachusetts, sans se rendre compte qu’elle est entourée de vampires. Ce ne sont pas vos vampires ordinaires, cependant. Au lieu de cela, ces vampires sont des artistes qui prennent une drogue pour inspirer leur éclat. L’effet secondaire est qu’ils ont une soif de sang humain qui doit être étanchée.

Alors que de nombreux habitants de la ville sont très conscients du contingent de buveurs de sang qui y résident, le chef de la police Burleson (Adina Porter) semblait ignorer ce qui se passait réellement. Cela, malheureusement, s’est avéré être sa chute dans l’épisode 3, “Thirst”.

À ce stade, deux membres de la famille Gardner – le père Harry (Finn Wittrock) et sa jeune fille Alma (Ryan Kiera Armstrong) – s’étaient adonnés à la drogue, devenant vampiriques à part entière. Il ne devrait donc pas être surprenant que lorsque le chef s’est arrêté chez eux pour interroger Alma sur une vague de meurtres dans la région, le petit vampire affamé a tué et vidé le policier de son sang.

Ce fut un court séjour pour Porter, mais elle espère avoir laissé un impact sur les fans d’American Horror Story. “En tant qu’acteur, je me disais : ‘Ah, trop tôt !’ Mais vous savez, la pièce est la chose, et je voulais juste que le public craque vraiment pour le chef dans le peu de temps dont nous disposions, de sorte que quand elle a été retirée, ça fait mal”, a déclaré l’actrice à GameSpot.

Non seulement la mort du chef a fait mal, mais elle a également promis de faire perdre le contrôle de la série à l’avenir. “Vous aviez besoin de quelqu’un qui soit accessible et fondé lorsque vous êtes dans un monde de gens qui feront tout pour être célèbre”, a noté Porter. “Vous aviez besoin de quelqu’un qui soit puni et de quelqu’un qui ne soit pas obsédé par la célébrité. Et je suis content que le chef soit cette personne.”

Maintenant, sans cette force de base, les choses sont sur le point de devenir très étranges alors que les vampires artistiques tentent de s’entretuer dans le but de garder le secret de la ville. Pourtant, cela dit, c’est American Horror Story. Une situation désastreuse devenant complètement incontrôlable est à prévoir. Et qui sait? Pendant que nous regardions le chef saigner des mains d’une petite fille, est-elle vraiment partie ? Même Porter n’en est pas sûr. “Il pourrait y en avoir plus parce que dans notre univers tout peut arriver”, a-t-elle déclaré.

American Horror Story est diffusé le mercredi sur FX, avec des épisodes diffusés le lendemain sur Hulu.