¿Puede una tablet sustituir a un ordenador portátil? Pues como casi todo, no hay una respuesta 100% exacta. Todo va a depender del uso que cada persona haga de cada portátil. Si eres diseñador gráfico y editas con el portátil, no vas a lograr lo mismo con la mejor tablet del mercado. Si juegas al último Call of Duty en tu portátil gaming, tampoco encontrarás una respuesta similaire en una tablet. Pero si eres de los que ve películas, se conecta a redes sociales y trabaja con documentos, además de enviar correos electrónicos, una tablet podría sustituir a tu portátil perfectamente.

Por ese motivo hemos querido seleccionar acomprimés lgunas que tienen una pantalla de buen tamaño y de calidad, además de potencia sobrada para no tener problemas de fluidez. La buena noticia es que Amazon ha adelantado muchas ofertas del Black Friday y entre ellas se encuentran algunas de estas tablet. Antes de decantarte por una u otra, tendrás que tener claro que lo que haces con el portátil es Replicable con la tablet.

Samsung Galaxy Tab S7

Estamos ante una de las mejores opciones del mercado para dejar de lado nuestro portátil. Esta Samsung Galaxy Tab S7 tienen una pantalla de 11 pulgadas y lega con S Pen incorporado. Estamos ante un panel ultra fluida de 120Hz, impulsada por uno de los chips más potentes de Samsung. De esta forma se consigue una experiencia similar a la de un portátil avec solo presionar el teclado ou usar el nuevo S Pen de latencia ultra baja para escribir con nunca en una tablet. Ahora tienen un precio de 579 euros en Amazon.

Lenovo P11 Pro

Otra de las mejores opciones para tener una tablet que sustituya a nuestro portátil es la Lenovo P11 Pro. Tiene un tamano de 11.5 pulgadas con resolución WQXGA et un puissant processeur Snapdragon 730G, juto a 6GB de RAM et 128 GB de almacenamiento interno. La buena noticia es que integra un pack de lápiz y teclado para aumentar la sensación de productividad que tenemos con el portátil. Su precio cae hasta los 449 euros.

Huawei MatePad 11

Huawei también lleva años lanzando comprimés que hacen las veces de portátil. La MatePad 11 es un ejemplo de ello, ya que incluso viene con lápiz óptico, teclado y ratón. Cuenta con una pantalla de 11 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz para ofrecer una exeriencia visual mucho fluida. Permite trabajar en dos proyectos de manera simultánea y utilizar el modo pantalla ampliada entre el portátil y la pantalla de tu MatePad. Ahora mismo tiene un precio de 449 euros.

Teclast X6 Pro

Este modelo promete ser la tablet definitiva para sustituir a un portátil. Parece que estamos ante uno al Contar con una pantalla IPS FHD de 12,6 pulgadas, y un processeur intel core M3-6Y30. Se mueve con sistema operativo Windows 10 y cuenta con potencia de sobra para hacer las tareas más habituales que llevamos a cabo con un ordenador portátil como ver películas, navegar por la red o acceder a las redes.