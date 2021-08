Aditi Ashok : le joueur de 23 ans qui a fait se mettre au golf une nation folle de cricket

in

La possibilité qu’Aditi revienne avec une médaille a généré un buzz autour du golf jamais vu dans le pays. (Crédit photo : .)

Lorsqu’Aditi Ashok est montée à bord du vol pour Tokyo pour participer à l’épreuve féminine individuelle en stroke play aux Jeux Olympiques, peu d’Indiens ont placé beaucoup d’espoir en elle. La golfeuse de Bangalore, qui avait participé aux Jeux olympiques de Rio à l’âge de 18 ans et a terminé 41e, était classée 200 au monde et participerait à un domaine comprenant le who’s who du golf féminin.

Ce qui s’est passé à Tokyo, cependant, a défié toute croyance alors que la golfeuse indienne a été classée deuxième pendant trois tours avec Nelly Korda, la joueuse la mieux classée au monde, et la médaillée de Rio Lydia Ko. La possibilité qu’Aditi revienne avec une médaille a généré un buzz autour du golf jamais vu dans le pays. En fin de compte, ce ne devait pas être comme Aditi, avec sa mère agissant comme son caddie, perdant le bronze d’une moustache et terminant quatrième.

Selon ses propres mots, la clé de son succès était la préparation mentale et le fait de ne pas être perturbé par le battage médiatique entourant les Jeux olympiques. Aditi a déclaré à IE Online que la différence avec Rio était qu’elle était mieux préparée et qu’elle avait également l’expérience qui lui a permis d’absorber la pression et de rester imperturbable.

Lorsqu’on lui a demandé si la brève interruption de samedi à la suite d’une alerte de tempête avait affecté sa performance au dernier tour, la golfeuse a déclaré qu’elle avait eu de la chance d’avoir pu jouer le quatrième tour. Elle a ajouté que cela n’avait pas d’importance qu’elle soit deuxième pour quelques tours. Le golf se joue en quatre parties et c’est le résultat après qui compte.

Elle a également déclaré que la probabilité de pluie rendait la tâche plus difficile car les organisateurs ont dû ajuster l’heure afin qu’ils puissent avoir de meilleures conditions météorologiques. Cela signifiait qu’ils devaient commencer le dernier jour très tôt.

Aditi a ajouté que le village olympique était à près d’une heure et demie du site et qu’elle devait se réveiller vers 3h30-4h00 tous les matins de la semaine, ce qui était un peu fatiguant.

La golfeuse a également été surprise par le soutien qu’elle a reçu dans son pays, #AditiAshok devenant la principale tendance sur Twitter dès les petites heures de samedi. Elle a dit qu’elle ne s’attendait pas à ce que tant de gens se réveillent tôt et regardent le golf, ajoutant que c’est la grande partie de l’inclusion du golf aux Jeux olympiques, qui peut amener de nouveaux fans à ce sport.

Elle a également remercié ses collègues athlètes comme Abhinav Bindra pour leur soutien. Aditi, qui est devenu professionnel en 2016 et est le plus jeune Indien à avoir joué dans toutes les majors du golf, espère désormais que davantage de personnes se lanceront dans le jeu et que l’Inde aura une équipe solide pour les Jeux de 2024 à Paris.

Première indienne à remporter un titre sur le Ladies European Tour, Aditi a déjà attiré beaucoup d’attention avec ses performances sur le circuit professionnel. Elle est également membre du LPGA Tour, devenant ainsi la première Indienne à réaliser l’exploit. Elle est habituée à la pression qui accompagne le match. Cependant, elle a versé quelques larmes lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait raté une médaille à Tokyo.

Elle a dit qu’elle restait calme lorsqu’elle jouait, mais se rendre compte qu’elle n’avait pas remporté de médaille à la fin l’a rendue émue. Elle a dit qu’elle avait tout donné, mais cela ne suffisait pas, ajoutant que les petites marges décidaient du golf.

Cependant, elle tire également beaucoup de points positifs de sa quatrième place. Elle a déjà bondi de 46 places à 154 au classement mondial grâce à sa performance à Tokyo. Maintenant, elle se rend en Écosse pour le Women’s Scottish Open à Dumbarnie Links.

