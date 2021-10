Aditya Birla Capital Sun Life IPO : Vérifiez le statut d’attribution d’actions, prime du marché gris; cotation en bourse le 11 octobre

Dans la fourchette de prix supérieure de Rs 712, Aditya Birla Sun Life AMC est disponible à un P/E de 39x (FY21) qui semble à un prix raisonnable.

L’introduction en bourse d’Aditya Birla Capital Sun Life AMC de 2 768,26 crores, qui a été souscrite 5,25 fois, finalisera l’attribution des actions le mercredi 6 octobre 2021. Les actions se sont négociées faiblement sur le marché primaire lundi. Sur le marché gris, les actions d’Aditya Birla Capital Sun Life AMC se négociaient à un rabais de 2 roupies par rapport au prix d’introduction en bourse de 712 roupies par action, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés. L’initiation des remboursements ou du déblocage des fonds des comptes ASBA aura lieu le 7 octobre 2021. Alors que les actions seront créditées sur les comptes de dépôt le 8 octobre 2021.

Les actions de participation devraient faire leurs débuts en bourse le 11 octobre 2021. Les investisseurs de l’IPO peuvent vérifier le statut de l’attribution de l’IPO via l’ESB et les sites Web du registraire. Le registraire de l’émission est KFin Technologies Pvt Ltd, une entité enregistrée au SEBI, responsable de l’attribution des IPO et du traitement des remboursements. Les analystes disent que, comme prévu, Aditya Birla Sun Life AMC a obtenu une réponse modérée en raison du prix élevé du problème, laissant peu de place aux abonnés à court terme. « La cotation n’est peut-être pas fantaisiste et l’introduction en bourse devrait être cotée quelque part autour du prix d’émission. Cependant, la perspective de l’industrie semble très prometteuse compte tenu de la culture financière croissante en Inde. Cependant, différentes options sont également disponibles dans le secteur », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées.

Comment vérifier le statut d’attribution des actions Aditya Birla Capital Sun Life AMC via le site Web de KFin Tech Private Ltd

Les investisseurs peuvent vérifier le statut de l’attribution sur le site Web de KFin Technologies dans la section Statut de l’introduction en bourse (https://ris.kfintech.com/ipostatus/) lorsqu’il est déclaré. Après cela, sélectionnez l’IPO et entrez votre numéro de demande ou DPID/Client ID ou PAN. Dans le cas de la case numéro de demande, sélectionnez le type de demande et entrez le numéro de demande. Si la case DPID/Client ID est choisie, sélectionnez le dépositaire dans le menu déroulant, saisissez DPIP, Client ID. Si la case d’option PAN a été choisie, entrez le numéro de compte permanent. Dans la dernière étape, entrez le captcha donné et cliquez sur soumettre. Cela montrera le nombre d’actions qui ont été appliquées et attribuées à l’investisseur.

Vérifiez le statut d’attribution d’actions d’Aditya Birla Capital Sun Life AMC via le site Web de l’ESB

Le statut d’attribution dans Aditya Birla Capital et Sun Life AMC peut également être vérifié via le site Web de l’ESB (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx). À partir de ce lien, sélectionnez le type d’émission comme « équité » et « Aditya Birla Capital Sun Life AMC » comme type d’émission dans la liste déroulante, lorsqu’elle est déclarée. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

