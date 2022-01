Aditya Birla Fashion and Retail collabore avec la GIZ allemande pour stimuler les pratiques commerciales circulaires

Cette initiative fait partie du « programme develoPPP » et est mise en œuvre par l’ABFRL et la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) a annoncé mercredi une collaboration avec l’allemand GIZ, une initiative visant à renforcer les pratiques commerciales circulaires pour le marché indien. le recyclage des textiles, le développement d’alternatives aux emballages en plastique et la promotion de la traçabilité, selon une déclaration conjointe de l’ABFRL et de la GIZ.

Cette initiative fait partie du « programme develoPPP » et est mise en œuvre par l’ABFRL et la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Le programme complétera les pratiques commerciales existantes telles que le downcycling, le recyclage, la réutilisation et l’introduction de nouveaux processus de production durables.

« Avec le soutien de la GIZ, ABFRL et les acteurs de l’industrie indienne seront en mesure de tirer parti des pratiques commerciales circulaires et d’adopter des processus complexes techniquement supérieurs et conviviaux pour les consommateurs », a-t-il déclaré, ajoutant que « cela aidera l’industrie à faire correspondre l’offre et la demande qui subissait des pressions en raison des contraintes de ressources. La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise fédérale active dans le monde entier.

Elle soutient le gouvernement allemand dans le domaine de la coopération internationale pour le développement durable et l’éducation internationale. La GIZ aide les personnes et les sociétés à façonner leur propre avenir et à améliorer leurs conditions de vie. Le directeur général d’ABFRL, Ashish Dikshit, a déclaré : « Il est nécessaire d' »auto-perturber » les pratiques existantes et de passer à une approche plus circulaire. Promouvoir une compréhension commune est donc crucial dans une perspective de développement durable pour l’ensemble du secteur textile en Inde. Avec la GIZ, nous visons à sensibiliser les principales parties prenantes à conduire des approches circulaires, à réduire les déchets et à créer des systèmes en boucle fermée. Ashish Chaturvedi, directeur de l’environnement, du changement climatique et de la gestion des ressources naturelles de la GIZ Inde, a déclaré : « La coopération avec ABFRL a un grand potentiel pour aider à améliorer la durabilité de l’industrie textile indienne. À notre avis, combiner la force des partenaires publics et privés est un scénario gagnant-gagnant, car il peut créer à la fois des avantages en termes de développement pour la population locale et des avantages commerciaux pour les entreprises privées. ABFRL, qui fait partie du groupe Aditya Birla, possède un répertoire de grandes marques telles que Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly et Peter England établies depuis plus de 25 ans. Il possède également la marque de magasin de mode rapide Pantaloons.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.