Aditya Birla Health Insurance lance le plan Activ Health Essential pour les seniors – Vérifier les caractéristiques

Aditya Birla Health Insurance a lancé « Activ Health Essential », un plan de solution de santé abordable pour les besoins de santé particuliers des personnes âgées. Ce plan offrira une couverture dès le premier jour de la gestion de la santé chronique, ainsi que des avantages optionnels pour renoncer à la quote-part obligatoire. Le plan pour personnes âgées comprend également des fonctions de conseil et de coaching de santé qui sont si importantes pour les personnes âgées.

Le plan offre des solutions de santé complètes telles que la « couverture du programme de gestion des maladies chroniques du jour 1 » dans laquelle les assurés seront couverts dès le jour 1 en cas de maladie existante et si elle est développée à un stade ultérieur, elle sera couverte sans frais supplémentaires.

Selon la société, la plupart des couvertures sont assorties d’une quote-part obligatoire de 20 pour cent qui, dans ce cas, peut être annulée en choisissant de payer une prime supplémentaire. De nos jours, de nombreuses personnes âgées suivent un programme de remise en forme qui comprend des promenades ou du yoga. En enregistrant 275 jours actifs dans une année, ils seront éligibles pour obtenir jusqu’à 50 pour cent de la prime qui peut être utilisé pour bénéficier du remboursement de tous les frais de santé ou d’une remise sur le renouvellement annuel de la prime et plus encore. Il couvre également les maladies mentales et les traitements à domicile.

Mayank Bathwal, PDG d’ABHICL, a déclaré : « Covid-19 nous a exposés au côté sombre des soins de santé. Covid -19 avait touché au moins 26% de la population âgée avec certains des autres problèmes de santé, selon une étude récente d’une ONG de premier plan pour les personnes âgées. De plus, les personnes âgées continuent de se sentir vulnérables et un fardeau pour leurs familles en raison du coût toujours croissant des traitements médicaux et du manque d’encadrement ».

Les principales caractéristiques du plan Activ Health Platinum Essential comprennent :

· Prise en charge de l’hospitalisation pour maladie mentale

· Un coach de santé expert est disponible pour vous aider tout au long du parcours de santé

· Une récompense pouvant aller jusqu’à 50 pour cent de la prime payée en récompense de santé

· Un avantage facultatif de renonciation au ticket modérateur obligatoire disponible

· Couverture sans numéraire pour l’hospitalisation des patients dans un vaste réseau de plus de 9 000 hôpitaux.

· Couvre les frais médicaux pré-hospitaliers pendant 30 jours et les frais médicaux post-hospitaliers pendant 60 jours.

· Couverture pour les traitements médicaux comme la couverture AYUSH, le traitement de l’obésité, les méthodes de traitement modernes

· Couvre 586 procédures de garderie répertoriées jusqu’à la somme des traitements assurés qui ne nécessitent pas plus de 24 heures d’hospitalisation.

· Bénéficier des soins Cashless à domicile

La compagnie d’assurance affirme que le plan Health Essential répond à ces besoins cruciaux des personnes âgées, à savoir l’abordabilité, la couverture des maladies chroniques, les besoins de soutien psychologique et un coach de santé expert pour le suivi et l’orientation. « Grâce à ce plan, nous encourageons également nos clients seniors à rester en bonne santé et à encourager leur comportement « La santé d’abord » par le « Retour de la santé ». Cette politique permet aux personnes âgées de se protéger pleinement tout en leur permettant de profiter des avantages de leur santé et de leur bien-être pour leurs années d’or », ajoute Bathwal.

Activ Health Platinum Essential peut être souscrit en tant qu’assurance individuelle ou familiale flottante (individu et conjoint seul) avec une large gamme d’options de capital assuré, selon les besoins de chacun.

