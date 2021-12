Aditya Birla Money attribue 16 lakh d’actions privilégiées non convertibles au promoteur

Aditya Birla Money est principalement impliquée dans les solutions de bourse, de dépositaire et de référentiel d’assurance en ligne et dans la distribution d’autres produits financiers.

Aditya Birla Money a attribué 16 lakh actions privilégiées non convertibles à son promoteur Aditya Birla Capital pour Rs 80 crore, a annoncé vendredi la société.

Le conseil d’administration d’Aditya Birla Money a approuvé et attribué 16 00 000 (4%) actions privilégiées rachetables non-cumulatives non convertibles à un prix d’émission de Rs 500 par action, y compris une prime de Rs 400 par action totalisant à Rs 80 crore, à Aditya Birla Capital, promoteur et société de portefeuille, a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

« Après ladite attribution, le capital social libéré de la société est supérieur à 31,63 crores de roupies, comprenant 5 63 74 998 actions de Re 1 chacune et 26 00 000 actions privilégiées de 100 Rs chacune », a-t-il ajouté.

Les actions privilégiées rachetables non convertibles sont des actions privilégiées qui peuvent être rachetées et n’incluent pas une action privilégiée convertible ou échangeable contre des actions de participation de l’émetteur.

Au 30 septembre 2021, le promoteur Aditya Birla Capital détenait 73,70 % du capital d’Aditya Birla Money, selon les données sur l’ESB.

Aditya Birla Money est principalement impliquée dans le courtage, les services de gestion de portefeuille, les solutions de dépôt et de référentiel d’assurance en ligne et la distribution d’autres produits financiers.

Les actions de la société ont clôturé à 61,40 roupies chacune sur l’ESB, en baisse de 0,89% par rapport à la clôture précédente.

