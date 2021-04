Aditya Birla Sun Life AMC dépose DRHP auprès de SEBI pour l’introduction en bourse; parent Aditya Birla Capital pour réduire sa participation

Aditya Birla Sun Life AMC, une filiale d’Aditya Birla Capital, a déposé un projet de prospectus red herring (DRHP) pour son premier appel public à l’épargne. (Image: REUTERS)

Aditya Birla Sun Life AMC, une filiale d’Aditya Birla Capital, a déposé lundi un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour son introduction en bourse auprès du régulateur des marchés financiers SEBI (Securities Exchange Board of India). Cette décision intervient un mois après que le conseil d’Aditya Birla Capital a donné son approbation de principe pour l’introduction en bourse. Aditya Birla Sun Life AMC, le gestionnaire de placements du Fonds mutuel Aditya Birla Sun Life, est une coentreprise entre le Groupe Aditya Birla et la Financière Sun Life du Canada.

«Aditya Birla Sun Life AMC Ltd (ABSLAMC), une filiale importante d’Aditya Birla Capital, a déposé un projet de prospectus red herring (DRHP) daté du 19 avril 2021 auprès du Securities and Exchange Board of India pour une offre publique initiale par voie d’offre à la vente (IPO) des actions d’ABSLAMC, sous réserve des approbations pertinentes, le cas échéant », a déclaré Aditya Birla Capital dans un dépôt réglementaire mardi matin.

Grâce à l’introduction en bourse, Aditya Birla Capital vendra jusqu’à 28 50 880 actions de valeur nominale de 5 Rs chacune, détenues dans Aditya Birla Sun Life AMC. Aditya Birla Capital hôtels 28,8 actions de capital de crore de la société. De plus, Sun Life (Inde) AMC Investments, l’actionnaire de la coentreprise d’Aditya Birla Sun Life AMC, a approuvé la vente d’un maximum de 3 60 29 120 actions de participation d’une valeur nominale de 5 roupies chacune.

Lire aussi: Les gestionnaires de fonds mondiaux estiment que le S&P 500 surperformera en 2021; les actions technologiques qui suscitent l’intérêt des investisseurs

«La vente proposée d’actions de participation par ABCL et Sun Life India dans le cadre de l’introduction en bourse représentera ensemble jusqu’à 13,50% du capital social libéré d’ABSLAMC», a déclaré la société dans le dossier. PTI a rapporté qu’Aditya Birla Sun Life AMC avait un total des actifs nationaux sous gestion (AUM) de plus de Rs 2,38,000 crore à la fin du deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Le cours de l’action d’Aditya Birla Capital a bondi de 5,6% mardi matin pour atteindre un sommet intrajournalier de 122 Rs par action alors que les investisseurs réagissaient à la nouvelle de l’offre publique initiale. Jusqu’à présent ce mois-ci, Jana Small Finance Bank, Tatva Chintan Pharma, Clean Science and Technology, Sriram Properties, GR Infraprojects et Glenmark Life Sciences ont déposé leurs projets de documents d’offre auprès de SEBI pour les introductions en bourse.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.