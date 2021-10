Aditya Birla Sun Life AMC fait des débuts à plat sur le marché boursier; commence le commerce au prix IPO de Rs 712

Lors de la cotation, la société avait une capitalisation boursière de Rs 20 505,60 crore. Image: Pixabay

L’action Aditya Birla Sun Life AMC a fait une cotation en bourse le lundi 11 octobre, en raison d’une dynamique de marché volatile. Les actions d’Aditya Birla Sun Life AMC ont été ouvertes à la négociation à Rs 712 chacune. L’émission publique de Rs 2 768 crore a été vendue dans une fourchette de prix de Rs 695 à 712 par action. Lors de la cotation, la société avait une capitalisation boursière de Rs 20 505,60 crore. L’introduction en bourse (Initial Public Offering) d’Aditya Birla Sun Life AMC, conclue plus tôt ce mois-ci, a vu 5,25 fois la souscription. Lors de l’inscription, Aditya Birla Sun Life AMC a rejoint les pairs du secteur cotés tels que HDFC Asset Management Company, Nippon Life India Asset Management et UTI Asset Management Company.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.