Aditya Birla Sun Life AMC IPO s’ouvre la semaine prochaine; vérifier la fourchette de prix, la prime du marché gris, les détails de l’offre, la taille de l’émission

L’émission Aditya Birla Sun Life AMC sera entièrement une offre de vente d’un maximum de 28,51 lakh d’actions par Aditya Birla Capital

La branche AMC d’Aditya Birla Group, Aditya Birla Sun Life AMC IPO, sera ouverte aux souscriptions le 29 septembre, à une fourchette de prix de 695 à 712 Rs par action d’une valeur nominale de 5 Rs chacune. Sur le marché primaire, les actions Aditya Birla Sun Life AMC cotaient à une prime de Rs 50, par rapport au prix de l’introduction en bourse. Les actions se négociaient à Rs 762, une prime de 7 pour cent, sur la fourchette supérieure du prix d’émission, sur le marché gris, selon les personnes qui négocient les actions non cotées de la société.

L’émission Aditya Birla Sun Life AMC sera entièrement une offre à la vente d’un maximum de 28,51 actions de lakh par Aditya Birla Capital et jusqu’à 3,6 crore d’actions par Sun Life AMC. L’offre publique comprend également une réservation d’un maximum de 19,44 parts de capital lakh, pour souscription par les actionnaires d’Aditya Birla Capital Limited (ABCL). Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 20 actions et des multiples par la suite, ce qui implique un investissement minimum de 14 240 Rs par lot.

Jusqu’à la moitié de l’offre nette sera réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent aux investisseurs de détail et 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels (NII). Kotak Mahindra Capital Company, BofA Securities India, Citigroup Global Markets India, Axis Capital, HDFC Bank, ICICI Securities, IIFL Securities, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, SBI Capital Markets et YES Securities (India) Limited sont les banquiers d’affaires du problème. KFin Technologies Private Ltd sera le registraire de l’émission. Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué sur une base consolidée retraitée pour l’EX21 à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est aussi élevé que 38,97 fois.

Le coût moyen d’acquisition d’actions pour Aditya Birla Capital est de Rs 2,30 et pour Sun Life AMC est de Rs 2,77 et le prix d’offre à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de Rs 712. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 34,05. pour cent. Une fois cotée, Aditya Birla Sun Life AMC pourrait rejoindre les sociétés cotées du secteur telles que HDFC Asset Management Company, Nippon Life India Asset Management et UTI Asset Management Company.

