Aditya Birla Sun Life Insurance réduit les taux de prime de 15% sur le plan à terme avec une somme assurée jusqu’à Rs 3 crore

Aditya Birla Sun Life Insurance (ABSLI) a annoncé une réduction des taux de prime de l’ABSLI DigiShield Plan jusqu’à 15 %, ce qui en fait l’une des offres les plus compétitives dans le domaine de l’assurance temporaire. Ce plan répond aux besoins de protection uniques des clients et peut être personnalisé pour répondre à des besoins de protection spécifiques.

Le plan ABSLI DigiShield permet à un client de profiter d’un revenu récurrent garanti à partir de 60 ans grâce à l’option de prestation de survie. En outre, il offre la possibilité de réduire la somme assurée à l’âge de la retraite prédéfini, permettant aux clients d’aligner leur couverture en fonction de leurs engagements en cours et de l’étape de vie.

Ce plan offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux divers besoins de protection à travers les étapes de la vie en offrant plusieurs options de plan parmi lesquelles choisir, une protection vie conjointe, une couverture contre les maladies graves et des options d’avenant pour créer sur mesure une solution de protection distinctive pour les clients et leurs proches, Aditya Birla Sun Life Insurance a déclaré dans un communiqué.

Commentant la réduction du prix des primes du plan ABSLI DigiShield, Kamlesh Rao, directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life Insurance, a déclaré : « La pandémie a duré plus longtemps que prévu avec des personnes confrontées à des tensions sur leurs finances personnelles. Nous avons méticuleusement observé l’expérience de la pandémie avant de procéder à des révisions de prix sur nos produits. »

« Avec une augmentation de la demande de plans à terme, nous avons délibérément annoncé une réduction des primes pour ABSLI DigiShield Plan, une offre de plan à terme hyper-personnalisée, pour répondre aux besoins monétaires en constante évolution de nos clients. Nous exhortons les clients à profiter de cette prime réduite de ce plan à terme holistique, offrant une protection financière pour eux-mêmes et leurs proches », a-t-il ajouté.

Ce plan offre également diverses modalités de paiement des primes, durées de police et options de versement de la prestation de décès pour répondre aux besoins uniques des clients. Ce plan holistique atténue les responsabilités, offre une protection aux êtres chers et soutient les objectifs de retraite et d’héritage.

