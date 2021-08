Aditya Birla Sun Life lance la Rente garantie Plus – Voir les détails

Le régime permet également aux personnes âgées d’au moins 45 ans de choisir parmi 10 options de rente

Aditya Birla Sun Life Insurance (ABSLI) a lancé un plan de rente – ABSLI Guaranteed Annuity Plus – un plan à prime unique avec un revenu régulier garanti pour la retraite et les besoins financiers futurs, assurant un style de vie sans stress et soutenu.

La compagnie d’assurance prétend que ce plan de rente avec plusieurs options de rente peut être personnalisé pour répondre parfaitement aux besoins financiers uniques des clients pendant la retraite. Ce régime non lié et sans participation offre également aux titulaires de police la possibilité de choisir une rente immédiate ou différée.

Les experts disent que l’option de rente différée est spécialement conçue pour les personnes qui souhaitent investir tôt pour une retraite sécurisée et verrouiller les taux de rente actuels pour un paiement garanti à vie, pendant les années de retraite. La compagnie d’assurance affirme que les personnes qui prévoient de laisser un héritage à leurs personnes à charge peuvent sélectionner l’option de rente nivelée ou croissante.

Le régime permet également aux personnes âgées d’au moins 45 ans de choisir parmi 10 options de rente : de l’assurance vie individuelle à l’assurance vie conjointe, chacune étant adaptée aux objectifs postérieurs à la retraite de l’individu. Le produit est disponible sur les plateformes individuelles et de groupe.

Kamlesh Rao, MD et PDG, Aditya Birla Sun Life Insurance, déclare : « Alors que nous avançons dans la vie et faisons face aux perturbations causées par la pandémie, les gens adoptent une approche pratique mais prudente pour gérer leurs finances. Ils recherchent des options pour générer des rendements garantis. ABSLI Guaranteed Annuity Plus répond à ce besoin critique et permet de générer un revenu régulier pendant sa retraite, sans se soucier de la hausse des prix, de l’augmentation des coûts des soins de santé, de l’allongement de l’espérance de vie, etc.

Il ajoute : « En gardant à l’esprit les besoins uniques de nos clients, nous nous sommes assurés que le plan offre plusieurs options de rente parmi lesquelles choisir, garantissant que nos clients et leurs proches continuent de profiter de leur style de vie actuel, pendant les années dorées de leur vie. “

Avantages du régime Revenu garanti Plus;

· Revenu garanti à vie : une fois achetée, la rente est garantie à vie

· Possibilité de recevoir des versements de rente, tant que le preneur d’assurance ou son partenaire est en vie – Possibilité de choisir une rente viagère unique ou une rente viagère

· Planification de la retraite facilitée Offre un flux de revenu garanti à vie -Avec l’option de rente différée, le client a le choix de planifier tôt sa retraite et de verrouiller les taux de rente à l’heure actuelle pour un paiement garanti à vie.

· Large gamme d’options de rente : On peut choisir parmi diverses options de rente pour répondre aux besoins financiers respectifs. Tels que l’option d’obtenir une rente bonifiée de 50 % à la première occurrence d’une maladie grave ou d’une invalidité permanente accidentelle de 42 ans spécifiée, l’option de récupérer le prix d’achat à l’âge de 80 ans, l’option d’obtenir un remboursement du solde de prix d’achat, le cas échéant, ainsi que la possibilité d’augmenter la rente de l’assuré par le biais d’une option complémentaire.

