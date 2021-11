Aditya Birla Sun Life lance le Régime d’épargne assurée – Vérifiez les détails

Des compléments de fidélité sont ajoutés à votre police pour augmenter votre corpus de maturité, à condition que toutes les primes dues aient été payées.

Aditya Birla Sun Life Insurance (ABSLI) a annoncé le lancement d’une solution d’épargne nouvelle génération, ABSLI Assured Savings Plan. Il s’agit d’un produit d’épargne sans participation qui offrira des prestations forfaitaires entièrement garanties à l’échéance du contrat et offrira une sécurité financière à long terme en intégrant épargne et protection dans un seul plan.

Gardant à l’esprit les besoins financiers des clients du nouvel âge, le nouveau plan fournira un coussin monétaire garanti pour protéger les étapes importantes de la vie du titulaire de la police telles que les études de l’enfant, la planification de la retraite, la planification de l’héritage, etc., en particulier face à des circonstances imprévisibles et à l’incertitude économique.

Le Régime d’épargne assurée offre la flexibilité d’adapter les divers besoins d’épargne et de protection à chaque étape de la vie. Ce plan d’épargne personnalisé offre des prestations entièrement garanties au décès ou à l’échéance, ainsi que la commodité de personnaliser les prestations du plan selon les jalons souhaités par le client. Le plan offre des choix variés tels que la protection de la vie commune, plusieurs options de durée de paiement des primes, des options de durée de police et d’avenant flexibles, pour aider à concevoir une résolution unique pour les assurés et les membres de leur famille.

En plus de l’indemnité forfaitaire garantie, les assurés pourront bénéficier d’avantages de fidélité accumulés, à l’échéance du contrat, ce qui augmentera encore le montant total versé. Les assurés pourront également améliorer leur filet de sécurité financière en ajoutant plusieurs avenants axés sur la protection, tels que les avenants maladies graves, les avenants décès accidentels, etc.

Kamlesh Rao, MD et PDG, Aditya Birla Sun Life Insurance, a déclaré : « L’expérience de la pandémie et un environnement économique incertain ont rendu les individus plus conscients et plus prudents financièrement. Le client d’aujourd’hui a besoin d’une assurance vie adéquate et souhaite être couvert pour des risques spécifiques. Nous comprenons cette exigence et visons à proposer des solutions simples, innovantes et différenciées, répondant aux besoins émergents des clients.

Il ajoute : « Avec ce Plan d’Épargne Assurée, nous voulons offrir un coussin de double protection à nos assurés et à leurs proches contre la crise financière, en cas d’événement malheureux, et aider à accumuler des prestations d’épargne forfaitaires pour réaliser tous leurs rêves. . Le plan d’épargne assuré d’ABSLI offre la bonne combinaison de protection et d’avantages d’épargne pour un avenir sans tracas et sans compromis.

Les principales caractéristiques du régime d’épargne assurée ABSLI comprennent :

· Avantages garantis : des avantages entièrement garantis pour répondre aux jalons de votre vie sans souci.

· Primes de fidélité : des primes de fidélité sont ajoutées à votre police pour augmenter votre corpus de maturité, à condition que toutes les primes dues aient été payées.

· Flexibilité : choix de diverses conditions de paiement de prime, conditions de police et multiples garantis pour répondre à vos besoins.

· Sécurité financière pour vos proches : bénéficiez d’une couverture tous risques en cas de décès de l’assuré.

· Option Protection vie conjointe : Couvrez votre conjoint dans le même contrat grâce à l’option Protection vie conjointe.

· Améliorez votre protection : bénéficiez d’une couverture de risque supplémentaire via les avenants.

