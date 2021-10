Aditya Birla Sun Life MF lance le FNB Nifty IT – Vérifiez les détails

L’Offre Nouveau Fonds (NFO) a été ouverte à la souscription le 20 octobre 2021 et se clôturera le 28 octobre 2021.

Aditya Birla Sun Life AMC a annoncé le lancement d’Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF, un fonds négocié en bourse à capital variable qui suivra l’indice Nifty IT TRI (Total Return Index). L’Offre Nouveau Fonds (NFO) a été ouverte à la souscription le 20 octobre 2021 et se clôturera le 28 octobre 2021.

L’indice Nifty IT est calculé en utilisant la méthode de capitalisation boursière flottante avec une date de base du 1er janvier 1996. Cet indice sert de référence pour la performance du secteur informatique indien et comprend 10 sociétés informatiques de renom cotées à la Bourse nationale. (NSE).

Le montant minimum de demande pour ce fonds est de Rs 500 et en multiples de Rs 100 par la suite, lors de la NFO.

Il s’agit principalement d’un indice à grande capitalisation et il est rééquilibré chaque trimestre en veillant à ce qu’aucune action ne dépasse 33 % et que la pondération des trois principales actions cumulativement ne dépasse pas 62 % au moment du rééquilibrage. Nifty IT a surperformé les indices généraux au fil des périodes.

A. Balasubramanian, directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life AMC Limited déclare : « Au fil des ans, l’Inde s’est imposée comme une destination privilégiée pour les services informatiques et de gestion des processus métier, le secteur contribuant à près de 44 % des entrées d’IDE dans L’Inde en 2021 (Source : Gartner, Indian Brand Equity Foundation (IBEF) / En août 2021). »

Il ajoute : « On estime que le secteur informatique indien a le potentiel de devenir une industrie de 350 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2025, selon un rapport de Nasscom. Le gouvernement encourage également le secteur non seulement en accélérant l’initiative Digital India, mais également en introduisant des programmes tels que MeitY, SAMRIDH et PLI. Tout cela profitera considérablement au secteur.

Il convient de noter que l’Inde devrait compter 900 millions d’utilisateurs actifs d’Internet d’ici 2025. Du commerce électronique et des technologies financières au cloud computing et aux médias sociaux, la croissance est observée dans tous les segments. De plus, les experts estiment que d’ici 2035, l’adoption de technologies de la nouvelle ère devrait augmenter le taux de croissance annuel de l’Inde de 1,3 %. Conjuguées à l’accélération du rythme de la transformation numérique, les entreprises informatiques sont bien placées pour poursuivre leur forte trajectoire de croissance.

Balasubramanian ajoute : « Au milieu de la pandémie, le secteur a démontré sa nature défensive en signalant une forte croissance de l’activité, et a également donné des rendements exceptionnels. L’Inde étant en passe de devenir une plaque tournante mondiale de l’informatique, Aditya Birla Sun Life IT ETF permet aux investisseurs d’exploiter le potentiel de croissance des principales sociétés informatiques.

