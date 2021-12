ADL demande à Fox News Censor Comic Casting de Soros en tant que « Puppet Master », Fox News s’y conforme consciencieusement

par Chris Menahan, Libération de l’information :

La Ligue anti-diffamation de Jonathan Greenblatt a demandé mercredi à Fox News de retirer une bande dessinée « antisémite » qui présente George Soros comme « un marionnettiste qui manipule les événements nationaux ».

« Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises à @FoxNews, faire d’un juif un maître de marionnettes qui manipule des événements nationaux à des fins malveillantes évoque des tropes antisémites de longue date sur le pouvoir juif + contribue à la normalisation de l’antisémitisme », a tweeté l’ADL. « Cela doit être supprimé. »

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises à @FoxNews, faire d’un juif un maître de marionnettes qui manipule des événements nationaux à des fins malveillantes évoque des tropes antisémites de longue date sur le pouvoir juif + contribue à la normalisation de l’antisémitisme. Cela doit être supprimé. pic.twitter.com/gyWTrSvNtR – ADL (@ADL) 15 décembre 2021

Fox News a fait ce qu’on lui avait dit et a supprimé la publication sur Facebook et Instagram quelques heures plus tard.

Le PDG d’ADL, Jonathan Greenblatt, a réussi à faire pression pour que le président Donald Trump soit banni de Twitter, Facebook, Instagram et YouTube l’année dernière, puis a organisé un boycott international des annonceurs de l’émission de Tucker Carlson pour avoir discuté du Grand Remplacement.

Greenblatt fait actuellement pression pour que toutes les sociétés de médias sociaux aient un « contrôleur de sécurité » qui serait tenu « personnellement responsable » et encourrait des « peines de prison » s’ils ne parvenaient pas à supprimer tout le contenu que l’ADL juge « antisémite ».

« Pendant trop longtemps, la grande technologie s’est enfuie en étant le pays de l’anarchie. » Merci @DamianCollins pour avoir dirigé les efforts du Royaume-Uni pour tenir les grandes technologies responsables de la #haine et de l’#antisémitisme en ligne. Nous sommes honorés d’avoir soumis des preuves pour informer ce rapport.https://t.co/1lK80cjxkl – Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 15 décembre 2021

Après le lobbying de l’ADL et du Congrès juif mondial, Mark Zuckerberg a publié l’année dernière de nouveaux codes de discours pour Facebook et Instagram afin d’interdire tout déni de l’Holocauste ainsi que tout contenu décrivant « des Juifs dirigeant le monde ou contrôlant des institutions majeures telles que les réseaux médiatiques, l’économie ou le gouvernement.

Lire la suite @ InformationLiberation.com