ADL dit que Twitch doit investir davantage dans la modération

L’Anti-Defamation League a déclaré que la plate-forme de streaming Twitch devait faire de plus grands progrès en matière de modération.

Comme rapporté par Engadget, le Centre pour la technologie et la société (CTS) de l’organisation a récemment publié un rapport, Politique, culture du jeu et modération du contenu sur Twitch, dans lequel il a examiné quatre événements en streaming sur Twitch et comment ceux-ci “se sont transformés ou non” en foyers de sectarisme et de harcèlement. “

Ces flux étaient trois dirigés par la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, un détenu par le révérend démocrate de Géorgie Raphael Warnock et Jon Ossoff, en plus d’une émission animée par le comédien Jimmy Fallon.

Les flux d’AOC ne se sont pas transformés en harcèlement, dit CTS, en raison de la forte modération de la communauté qui visait à «garder le flux positif».

«En comparant les événements d’Ocasio-Cortez et ceux de Fallon, nous avons constaté que la différence centrale dans la modération reposait sur le nombre de modérateurs communautaires expérimentés impliqués dans le maintien du flux positif pendant les événements», a écrit le CTS.

“Les modérateurs expérimentés de la communauté comprennent comment naviguer dans la culture Twitch et calibrer les outils de modération pour s’assurer que les événements Twitch restent respectueux et inclusifs.

“Une leçon importante est que les politiciens et les personnalités publiques souhaitant s’engager avec Twitch devraient se connecter avec des modérateurs de communauté expérimentés et des chercheurs familiers avec la plate-forme pour créer des espaces positifs de discussion et d’engagement politique. Nous recommandons également que Twitch demande aux personnalités publiques d’engager des modérateurs expérimentés avant d’accueillir des événements, et la société consacre des ressources supplémentaires, une formation et une rémunération pour assurer un solide pipeline de modérateurs de communauté qualifiés et expérimentés qui contribuent à faire de la plate-forme un espace plus accueillant pour tous. “

CTS dit également que Twitch doit “garder les ressources de modération et la formation proportionnelles à la croissance de la plate-forme” – dans d’autres travaux, assurez-vous qu’il consacre suffisamment d’investissements à la modération communautaire.

