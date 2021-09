Adlene Guedioura rejoint Sheffield United pour un contrat d’un an, a confirmé la partie du South Yorkshire.

La milieu de terrain vétéran Adlene Guedioura rejoint Sheffield United

Un international expérimenté. ?? , . pic.twitter.com/tLzyubUq0R – Sheffield United (@SheffieldUnited) 13 septembre 2021

Accord d’un an

Guedioura est un milieu de terrain vétéran de 35 ans et a rejoint le club du championnat pour un an. Il s’entraîne avec les Blades depuis trois semaines et ses clubs précédents incluent Nottingham Forest, Watford, Crystal Palace et Middlesbrough ainsi que l’équipe qatarie d’Al-Gharafa.

Guedioura est bien connu du patron Slavisa Jokanovic qui était son manager à Watford.

Adlene Guedioura rejoint Sheffield United, apportant une expérience précieuse

L’Algérien est justement décrit par le site Web du club comme étant; « Un milieu de terrain puissant, expérimenté et international.

Son examen médical est déjà terminé et il pourrait entrer directement dans l’équipe alors que Sheffield United accueillera Preston North End à Bramall Lane le mardi 14 septembre.

Il a joué au football de clubs dans quatre pays différents, ramassant 62 sélections pour l’équipe nationale algérienne et a d’abord été amené au football anglais par Mick McCarthy lorsqu’il était manager de Wolverhampton Wanderers en janvier 2010.

Il a fait 218 apparitions dans le football anglais et attend avec impatience son dernier passage, déclarant à sufc.co.uk : « Je suis très heureux d’avoir signé et j’ai hâte de jouer pour l’équipe. C’est quelque chose de spécial pour moi de revenir au Royaume-Uni, donc je suis vraiment heureux. Je tiens à remercier le manager et le club de m’avoir permis de venir m’entraîner et d’avoir l’opportunité de montrer ce que je peux faire. Je suis vraiment heureux de terminer avec un contrat jusqu’à la fin de la saison, donc je suis prêt à relever le défi et prêt à commencer.

Guedioura devient la cinquième arrivée des Blades de l’été, rejoignant Robin Olsen, Morgan Gibbs-White, Conor Hourihane et Ben Davies.

Photo principale

Intégrer à partir de .