Administrateurs indépendants: les sociétés indiennes ralentissent dans la composition du conseil d’administration, note l’IiAS

Il a déclaré que bien que 95% des entreprises Nifty 500 aient au moins une femme au conseil d’administration, la représentation des femmes aux postes de direction reste faible à 11%.

Alors que les entreprises indiennes comprennent qu’elles doivent rafraîchir leurs conseils d’administration pour respecter les délais réglementaires, le rythme de rafraîchissement des conseils d’administration continue de rester lent, a déclaré les services consultatifs aux investisseurs institutionnels (IiAS) dans sa dernière étude sur la composition du conseil d’administration des sociétés Nifty 500 comme le 31 décembre 2020.

Le cabinet de conseil a noté qu’un équilibre doit être trouvé entre le renouvellement du conseil et la stabilité du conseil; Pourtant, les conseils d’administration indiens semblent hésiter à abandonner leurs administrateurs indépendants (ID). «Dans cet environnement, cependant, le groupe Tata a décidé qu’aucune de ses sociétés cotées n’aura d’administrateur indépendant avec un mandat de plus de 10 ans – bien avant l’échéance réglementaire de 2024. Les entreprises indiennes ont davantage besoin d’une telle pensée progressiste », a-t-elle déclaré.

La composition du conseil en Inde est régie par la réglementation – selon le président, les conseils peuvent comprendre un tiers ou la moitié en tant qu’administrateurs indépendants. Cependant, à l’échelle mondiale, la pratique consiste à avoir au moins la moitié du conseil d’administration composé d’administrateurs indépendants, a déclaré l’IiAS.

Selon ses conclusions, le nombre total d’identifiants a diminué en 2020 par rapport à 2019 et 2018. Cette réduction peut principalement être attribuée à la réduction du nombre d’identifiants dans les entreprises PSU. L’autre raison de la diminution des ID a été le désabonnement des entreprises faisant partie de Nifty 500 au cours de cette période. Les entreprises sortantes du Nifty 500 en 2020 par rapport à 2019 avaient 208 ID sur leurs cartes tandis que les entreprises entrantes en avaient 188, alors que par rapport à 2018, les entreprises sortantes en 2020 avaient 395 ID sur leurs cartes tandis que les entreprises entrantes en avaient 331. ID.

Le rapport indique que 14% (70 entreprises) ne respectent pas les normes de composition du conseil. Sur ces 70 entreprises, 55 étaient des UPE. «L’indépendance du conseil est depuis longtemps un problème pour les UPE. Les UAP des sociétés Nifty 500 devaient nommer environ 141 administrateurs indépendants à leur conseil pour être en conformité avec les directives de cotation », a noté l’IiAS.

Commentant les résultats, Amit Tandon, directeur général d’IiAS, a déclaré: «La composition du conseil est difficile à changer; Les administrateurs indépendants ont maintenant un mandat de cinq ans et la plupart sont reconduits pour un mandat supplémentaire de cinq ans. En outre, la réglementation a «acquis» la durée du mandat des administrateurs indépendants jusqu’en 2014, ce qui suggère que le rythme du changement sera lent. Cependant, les entreprises doivent travailler à la mise en place de conseils d’administration équilibrés et plus efficaces avec une plus grande clarté sur le rôle, la combinaison de compétences et des freins et contrepoids plus efficaces. »

En ce qui concerne les femmes administrateurs dans les conseils d’administration, l’IiA a noté que les femmes représentaient 17% de tous les conseils d’administration de Nifty 500, contre 6% en mars 2014. conseil d’administration, la représentation des femmes aux postes de direction reste faible à 11%.

Environ 21 entreprises sur les 500 entreprises du Nifty avaient une femme à la présidence, malgré l’augmentation constante du nombre de femmes administrateurs au fil des ans. Environ 475 entreprises comptaient au moins une femme administratrice au conseil. Sur les 25 sociétés restantes, deux sont sous contrôle institutionnel, deux sont gérées par des promoteurs et les 21 autres sont des UAR.

Seules 5 entreprises avaient une représentation féminine de 50% ou plus au sein de leur conseil d’administration.

