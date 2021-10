Admirateur de Philipp Lahm, Josip Stanisic embrasse son rôle au Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich, Josip Stanisic, a une approche réaliste de son statut dans l’équipe et de ce qu’il pourrait lui falloir pour éventuellement devenir un titulaire.

Pourtant, le jeune international croate sait que parfois même de très bons joueurs doivent prendre du recul pour rester avec un club comme le Bayern Munich.

« Je ne suis pas quelqu’un qui a de grandes exigences, aussi parce que je sais que je ne suis peut-être pas encore prêt », a déclaré Stanisic dans une interview avec FCBayern.com. « Je veux continuer à m’améliorer pour pouvoir être la première option de l’entraîneur lorsque quelqu’un se blesse ou a besoin d’une pause. »

Jouer à l’arrière droit n’est pas une tâche facile, mais Stanisic pense qu’il possède les compétences requises pour contribuer à ce poste.

« Tout dépend du type de joueur. (Alphonso) Phonzie Davies est très dangereux à l’offensive avec sa vitesse incroyable. C’est pourquoi il devrait introduire cela dans le jeu aussi souvent que possible. Moi, par contre, je suis un défenseur entraîné, pour moi la défense est le point clé. Je n’avance que lorsque je le peux et lorsque cela a du sens. Vous devez faire confiance à vos propres forces et ne pas essayer de copier quelqu’un d’autre », a déclaré Stanisic.

L’international croate admire le départ du Bayern Munich Benjamin Pavard – et se voit un peu dans le jeu de Pavard.

« (Pavard est) un peu plus dangereux que moi offensivement, mais il est toujours juste derrière et il est là parce qu’il fait tellement de mètres pendant un match. Philipp Lahm était mon idole quand je regardais m’entraîner quand j’étais enfant. Je ne pense pas que Lahm ait eu un match dans toute sa carrière dans lequel il a fait deux erreurs », a déclaré Stanisic.