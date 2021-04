Admissibilité au vaccin Covid: Biden dit que tous les adultes seront admissibles d’ici le 19 avril

Le président Joe Biden a annoncé que tous les adultes deviendraient éligibles pour un vaccin Covid-19 d’ici le 19 avril. La nouvelle est venue alors que les infections confirmées à coronavirus continuent d’augmenter à travers les États-Unis, intensifiant la pression pour augmenter rapidement le nombre de personnes vaccinées pour aider à contrer l’augmentation. de variantes de coronavirus plus infectieuses.

« Permettez-moi d’être extrêmement sérieux avec vous », a déclaré Biden mardi à la Maison Blanche. «Nous ne sommes pas à la ligne d’arrivée. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes toujours dans une course à vie contre ce virus. »

Le nouvel engagement marque un changement par rapport à l’objectif précédent de Biden de garantir que les vaccins soient disponibles pour 90% des adultes américains d’ici le 19 avril, et il est possible de le réaliser compte tenu de la récente augmentation des vaccinations à travers le pays.

Selon les chiffres du CDC, plus de 108 millions d’Américains – dont environ 40% de tous les adultes et 75% des personnes âgées (65 ans et plus) – avaient reçu au moins une dose mardi matin. Près de 63 millions de personnes sont entièrement vaccinées. Dans l’ensemble, le taux de vaccination du pays est presque cinq fois supérieur à la moyenne mondiale, selon une analyse de CNN, avec plus de 3 millions d’Américains recevant des injections de Covid-19 chaque jour.

Ce taux positionne le pays pour atteindre l’objectif de l’administration d’obtenir 200 millions de coups de feu avant le 30 avril, 100e jour de son mandat. Lorsque le président a annoncé cet objectif le 25 mars, 100 millions de tirs avaient été donnés en moins de deux mois. Si les médecins et les infirmières continuent à administrer au moins 2,5 millions de coups par jour – la moyenne sur sept jours fin mars – l’administration atteindrait son objectif de 200 millions de tirs avec des jours à perdre.

L’engagement du président d’ouvrir la vaccination à tous les adultes est en grande partie symbolique. Tous les États sauf un, Hawaï, s’étaient déjà engagés à rendre les vaccins disponibles pour tous les résidents de 18 ans et plus à la date limite du 19 avril ou avant celle-ci. Plus récemment, la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a annoncé mardi matin que le calendrier de son État serait déplacé conformément à celui du président.

Mais l’annonce garantit que chaque État est tenu aux mêmes règles de vaccination lorsque l’accès s’ouvre. Et faire vacciner tout le monde le plus rapidement possible est d’une importance croissante: les taux de Covid-19 augmentent dans certaines régions du pays, en particulier dans le haut Midwest, et les experts continuent d’avertir d’une nouvelle flambée d’infections à Covid-19 alimentée par la propagation. de variantes et assouplissement des restrictions dans certains États.

Les États-Unis font face à une augmentation des cas confirmés de Covid-19

Alors que l’augmentation des taux de vaccination et de l’éligibilité est incontestablement une bonne nouvelle, les deux développements coïncident avec une augmentation des cas de Covid-19 qui, selon les experts, pourrait bientôt se transformer en une quatrième vague. Le 14 mars, le pays a signalé une moyenne hebdomadaire de moins de 53 000 cas par jour. Ce nombre a atteint 76 594 cas le 5 avril, une augmentation de 20% par rapport à 14 jours auparavant. Les décès sont en baisse et les hospitalisations restent stagnantes, bien que ces chiffres retardent généralement le nombre de cas pendant plusieurs semaines avant de refléter ces augmentations.

On pense que la hausse est en partie alimentée par la propagation continue de variantes qui sont souvent plus infectieuses, et parfois plus mortelles, que la souche initiale du coronavirus. Et une partie de ce qui motive l’effort national de vaccination est une course pour vacciner le pays avant que de nouvelles variantes n’apparaissent. Les experts s’inquiètent particulièrement de la montée en puissance de variantes potentielles avec une mutation Eek, qui permet à un virus de mieux échapper aux réponses immunitaires des vaccins.

Selon Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, des variantes ont été trouvées dans tous les États américains, bien qu’aucune d’entre elles n’ait eu la mutation Eek. Osterholm a déclaré lors de la rencontre avec la presse de dimanche que la variante B.1.1.7, considérée comme plus contagieuse et mortelle et comme étant originaire du Royaume-Uni, «est presque comme si une toute nouvelle pandémie s’abattait sur nous». La bonne nouvelle: les vaccins semblent arrêter sa propagation.

Pour le moment, les scientifiques ne savent pas dans quelle mesure les nouvelles variantes circulent. Mais au fil des semaines, ils constitueront probablement une part plus élevée de cas de Covid-19 aux États-Unis – et une préoccupation majeure avec la variante B.1.1.7, selon Osterholm, est son impact sur les enfants.

«Contrairement aux souches précédentes du virus, nous n’avons pas vu souvent des enfants de moins de huitième année être infectés, ou ils n’étaient pas souvent très malades», a déclaré Osterholm sur Meet the Press. «Ils n’ont pas transmis au reste de la communauté. C’est pourquoi je faisais partie de ces personnes qui soutenaient très fortement la réouverture de l’apprentissage en classe. B.1.1.7 tourne cela sur sa tête. »

Cependant, Anthony Fauci – le conseiller médical en chef de l’administration Biden – a déclaré que la menace que représentent ces variantes et la menace d’une nouvelle vague de cas peuvent être minimisées tant que les taux de vaccination continuent de croître sans relâche.

«Tant que nous continuerons à vacciner les gens de manière efficace et efficiente, je ne pense pas que cela se produira», a déclaré Fauci sur MSNBC mardi. «Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas encore voir d’augmentation des cas. Reste à savoir s’il explose en une véritable vague ou non. Je pense que le vaccin va empêcher que cela se produise.

