Admission IGNOU 2021 Extended Indira Gandhi National Open University Admission 2021 Extended IGNOU Programmes en ligne 2021 Comment faire une demande d’admission IGNOU 2021 Étapes pour s’inscrire à l’admission IGNOU 2021 Cours IGNOU

Indira Gandhi National Open University Admission 2021 prolongée: L’Université nationale ouverte Indira Gandhi (IGNOU) a prolongé la date limite des nouvelles admissions pour la session de juillet de l’université. Les étudiants pourront désormais postuler ou se réinscrire à la session de juillet de l’université jusqu’au 31 août.

Programmes en ligne IGNOU 2021 : Les candidats pourront également postuler aux programmes ODL d’IGNOU via son portail d’admission Samarth. Les étudiants qui souhaitent s’inscrire aux programmes en ligne de l’université pourront s’inscrire via le portail en ligne ou le portail Samarth.

Comment faire une demande d’admission IGNOU 2021 : Les nouveaux candidats devront s’inscrire à nouveau en soumettant les détails pertinents et en choisissant le programme de leur choix. Les autorités universitaires ont conseillé aux candidats de lire attentivement les instructions mentionnées avant de soumettre le formulaire de candidature.

L’université avait également prolongé la date limite de réinscription pour la session de juillet jusqu’au 16 août. La réinscription permet aux étudiants de s’inscrire pour l’année/le semestre suivant d’un programme. Cependant, cela ne s’applique qu’aux étudiants inscrits à l’université dans des programmes de premier cycle ou de troisième cycle ou semestriels pour une période de deux ou trois ans.

IGNOU a également prolongé la date limite de soumission des rapports de projet, des devoirs, des thèses, du journal de travail sur le terrain et des stages pour les examens de fin de session de juin 2021. Les étudiants pourront soumettre des formulaires pour l’examen TEE en ligne jusqu’au 31 août.

Démarches pour s’inscrire à IGNOU Admission 2021 : Les étudiants désireux de s’inscrire aux cours IGNOU devront visiter le portail d’admission de l’université, puis accéder à la section « Inscription en ligne » et sélectionner « Nouvelle admission ». Sur la page, un bouton « Nouvelle inscription » apparaîtra, qui redirigera vers la page d’inscription. Les étudiants devront remplir le formulaire de candidature, sélectionner le cours de leur choix et télécharger les documents pertinents. Une fois cela fait, les frais doivent être payés et le formulaire soumis. Après cela, le formulaire rempli peut être téléchargé et imprimé.

Cours IGNOU : L’université propose plus de 200 certificats, des cours de premier cycle, de troisième cycle, de diplôme, de certificat de troisième cycle, de diplôme de troisième cycle et d’appréciation / sensibilisation dans plusieurs disciplines.

