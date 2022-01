Admissions à la crèche de Delhi: grand soulagement pour les parents alors que la date limite de candidature est prolongée de deux semaines

Le gouvernement de Delhi a prolongé de deux semaines le délai de candidature pour les admissions en maternelle dans les écoles privées compte tenu de la situation actuelle de Covid.

Le gouvernement de Delhi a prolongé de deux semaines le délai de candidature pour les admissions en maternelle dans les écoles privées compte tenu de la situation actuelle de Covid, a déclaré jeudi le vice-ministre en chef Manish Sisodia.

La date limite pour postuler aux admissions dans les classes de niveau d’entrée dans les écoles privées de Delhi était le 12 janvier. pendant encore deux semaines », a tweeté Sisodia.

