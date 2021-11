Admissions à l’Université Jamia Millia Islamia 2021: JMI commence le processus d’admission pour les cours en ligne à distance – vérifiez la dernière date, autres détails

Les candidats intéressés peuvent trouver les formulaires d’admission pour ces cours sur les sites officiels de l’université-jmicoe.in et jmi.ac.in.

Admissions à l’université Jamia Millia Islamia 2021 : les candidats souhaitant reprendre ou commencer leurs études supérieures dans une université ouverte doivent prendre note du récent avis d’admission publié par l’université Jamia Millia Islamia dans lequel elle a invité des candidats à s’inscrire à divers cours en ligne. Le Centre pour l’éducation à distance et ouverte (CDOE) de l’université Jamia a lancé un appel à candidatures pour une gamme de cours d’enseignement supérieur en ligne à distance menant à un diplôme, à un certificat et à un troisième cycle.

L’avis d’admission qui a été publié pour la session 2021-22 comprend des cours dans les filières Commerce, Arts et Sciences. Certains des programmes éducatifs dans lesquels les étudiants peuvent être admis comprennent MA (anglais), MA (hindi), MA (histoire), MA (urdu), MA (politique), MA (sociologie), baccalauréat en administration des affaires, baccalauréat ès arts , B.Com, M.Com, diplôme d’études supérieures en orientation et conseil et diplôme d’études supérieures en géoinformatique, entre autres.

Les candidats intéressés peuvent trouver les formulaires d’admission pour ces cours sur les sites officiels de l’université-jmicoe.in et jmi.ac.in. Selon l’avis d’admission, la date limite pour la soumission des formulaires d’admission, pour les cours qui n’exigent pas que les candidats passent un test d’entrée, est le 30 novembre. Tous les candidats qui souhaitent s’inscrire aux cours énumérés dans l’avis d’admission doit remplir le formulaire de soumission de préférence avant la dernière date.

Dès que les candidats auront effectivement soumis leurs formulaires, l’administration de l’université commencera le processus de vérification des documents et de paiement des frais à partir du 1er décembre. Les candidats doivent prendre note que jusqu’à ce que leur formulaire ait été dûment soumis, les documents vérifiés et les frais de cours déposés, le processus de leur admission ne sera pas conclu. Les candidats doivent compléter toutes les étapes du processus d’admission au plus tard le 06 décembre 2021.

