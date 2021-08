Admissions au Madhya Pradesh UG 2021: le conseil d’administration du MP ouvre à nouveau la fenêtre d’inscription pour les cours UG – voici comment postuler

in

Le deuxième tour sera ouvert aux étudiants du 28 août au 3 septembre (Photo : IE)

Admissions au Madhya Pradesh UG 2021 : Le deuxième tour a été ouvert pour les candidats souhaitant être admis dans des cours de premier cycle (UG). Le département de l’enseignement supérieur du Madhya Pradesh a de nouveau ouvert des portes aux étudiants qui ont réussi la 12e classe et qui recherchent des cours d’admission au premier cycle. Les étudiants peuvent visiter le portail en ligne MP – epravesh.mponline.gov.in pour obtenir l’admission et creuser pour plus d’informations concernant l’admission et les cours.

Le deuxième tour sera ouvert aux étudiants du 28 août au 3 septembre et cette fois les candidats pourront remplir leurs choix dans la même période. Le premier tour a eu lieu le 20 août et plus de 4 candidats lakh s’étaient inscrits pour les admissions à l’UG au premier tour.

Voici comment vous pouvez postuler pour les admissions au Madhya Pradesh UG 2021

La première étape serait de visiter le site officiel du portail en ligne du Madhya Pradesh, epravesh.mponline.gov.in.Allez maintenant à la section « Undergraduate »Créez votre identifiant et remplissez les informations requises sur le formulaire de candidature. Ensuite, payez les frais de candidature et soumettez la forme

Le processus de vérification des documents commencera aujourd’hui, le 29 août et se terminera le 5 septembre. Les candidats devraient recevoir leurs lettres d’attribution avant le 10 septembre. Les frais en ligne doivent être soumis entre le 10 et le 14 septembre. En outre, les admissions dans l’État se feraient conformément à la Politique nationale d’éducation (NEP) 2020. Le gouvernement du Madhya Pradesh a introduit 79 matières dans les cours de l’UG à partir de cette année.

