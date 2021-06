Admissions BE/B.Tech sans physique, les mathématiques rencontrent une vive opposition lors de la rencontre NITI Aayog

Un comité dirigé par le président du Conseil national d’accréditation KK Aggarwal a également été mis en place par l’AICTE pour déterminer les branches qui n’obligeront pas les étudiants à étudier les mathématiques et la physique. (Image représentative)

Plus tôt cette année en mars, le All India Council for Technical Education (AICTE), dans une décision surprenante, a déclaré que les étudiants souhaitant être admis en BE/B.Tech n’avaient pas besoin d’étudier la physique et les mathématiques en classe de 12e. Alors que la décision a été saluée et opposée dans une égale mesure, une récente réunion de NITI Aayog semble avoir incité l’AICTE à reprendre la proposition sur la planche à dessin, selon un rapport exclusif d’Indian Express.

Selon le rapport d’IE, le membre et scientifique du NITI Aayog, VK Saraswat, a exprimé son sérieux désaccord avec la proposition de l’AICTE lors de la réunion du NITI Aayog lors d’une réunion tenue le 11 juin. a vu Saraswat exiger un retour en arrière de la décision. D’autre part, Sahasrabudhe, qui a piloté les assouplissements à la tête de l’AICTE, a défendu la décision et a déclaré que la décision était conforme à la nouvelle politique d’éducation proposée par le gouvernement Modi qui met l’accent sur une approche multidisciplinaire.

En mars de cette année, l’AICTE avait déclaré que les étudiants désireux de devenir ingénieurs n’avaient pas besoin d’avoir étudié la physique ou les mathématiques en classe 12, ouvrant les portes des instituts d’ingénierie à des milliers d’étudiants non-mathématiques et non-physiques. Conformément aux nouvelles normes, tout étudiant ayant obtenu des notes supérieures à 45 pour cent dans trois matières sur une liste de 14 matières était éligible pour être admis aux cours d’ingénierie. Les 14 matières de la liste comprenaient l’informatique, l’électronique, les technologies de l’information, la biologie, les pratiques informatiques, la biotechnologie, la physique, les mathématiques, la chimie, la matière professionnelle technique, l’ingénierie graphique, les études commerciales et l’entrepreneuriat.

Avant le déménagement de l’AICTE, chaque aspirant à l’ingénierie devait avoir étudié la physique et les mathématiques à la fois pour étudier l’ingénierie dans leur premier cycle. Bien que l’AICTE soit restée ferme derrière cette décision, elle a accepté d’énumérer le nombre de branches d’ingénierie qui seraient en mesure d’admettre des étudiants non-physiques et non-mathématiques. Un comité dirigé par le président du Conseil national d’accréditation KK Aggarwal a également été mis en place par l’AICTE pour déterminer les branches qui n’obligeront pas les étudiants à étudier les mathématiques et la physique. Sahasrabudhe et Saraswat ont refusé de commenter l’affaire à l’Indian Express.

Peu de temps après que l’AICTE ait rendu sa décision publique, le conseiller scientifique principal K VijayRaghavan avait déclaré à l’Indian Express qu’il serait plus sage que les étudiants étudient la physique et les mathématiques avant d’être admis dans des cours d’ingénierie, car la paire de sujets développe très tôt la rigueur et la profondeur. VK Saraswat a également qualifié la décision d’allant dans la mauvaise direction, affirmant que les étudiants dépourvus de toute formation de base en mathématiques et en physique seront confrontés à d’immenses difficultés dans leurs cours d’ingénierie et resteront désavantagés.

