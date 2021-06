Admissions DU : Inscriptions aux cours d’entrée, PG susceptibles de commencer à partir de la 3ème semaine de juillet

in

Il a déclaré que le processus d’admission avait été entièrement mené en ligne l’année dernière compte tenu de la pandémie de coronavirus et que les étudiants n’avaient pas du tout à visiter les collèges ou les départements.

L’Université de Delhi devrait commencer les inscriptions pour l’admission aux cours basés sur des tests d’entrée et de troisième cycle au cours de la troisième semaine de juillet, au moins une semaine avant le début du processus pour les cours de premier cycle basés sur le mérite restants, a déclaré lundi un haut responsable.

Le 24 juin, la Cour suprême avait ordonné à tous les conseils d’État de déclarer les résultats de l’évaluation interne de la classe 12 avant le 31 juillet et leur a donné 10 jours pour formuler et notifier leurs plans d’évaluation.

Rajeev Gupta, président des admissions du DU, a déclaré à PTI : « Nous pourrions commencer le processus d’inscription (pour les admissions) d’ici la troisième semaine de juillet. Il y a des chances que nous puissions commencer le processus d’inscription pour les neuf cours d’admission et les cours de troisième cycle à ce moment-là dans la première phase, puis le processus d’inscription pour les cours fondés sur le mérite. L’écart entre les deux phases ne sera pas supérieur à une semaine ou 10 jours.

Il a cependant déclaré qu’il était possible que tous les conseils d’État ne déclarent pas les résultats de la classe 12 d’ici le 31 juillet. Par ailleurs, DU a publié lundi son bulletin de rendement d’un an.

Il a déclaré que le processus d’admission avait été entièrement mené en ligne l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus et que les étudiants n’avaient pas du tout à visiter les collèges ou les départements.

Les étudiants ont utilisé des plateformes en ligne pour le processus d’admission, l’accès à la liste d’admission, le paiement des frais, etc. dans le confort de leur foyer, a indiqué l’université, ajoutant que la vérification des documents se faisait également en ligne.

“L’université a conçu des moyens, avec ses ressources et son expertise, pour relever les nouveaux défis, en proposant des solutions appropriées à chaque étape du processus”, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.