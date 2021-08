Admissions en DU : seuils susceptibles de monter en flèche cette année ; critères d’éligibilité, la structure des frais doit rester la même; détails

in

Plus de 2,63 lakh candidats se sont inscrits à l’université de Delhi pour divers programmes/cours UG pour environ 70 000 places cette année universitaire (Photo : IE/Praveen Khanna)

Les collèges / universités de Delhi ont invité des candidatures pour divers cours UG. Selon les données compilées par l’Indian Express, plus de 2,63 lakh candidats se sont inscrits à l’université de Delhi pour divers programmes / cours UG pour environ 70 000 places cette année universitaire.

Le portail d’admission pour les cours UG s’est ouvert aux candidats à l’université de Delhi à 20 heures le 1er août, le 31 août étant la date limite de soumission des candidatures. Selon les données publiées sur le portail d’admission de l’université, un nombre total de 2,63 695 candidats s’étaient inscrits à divers cours UG proposés, lundi à 17 heures. Et pour les cours de troisième cycle (PG), 1 35 833 candidats se sont inscrits à ce jour pour environ 20 000 places. Pour les cours de maîtrise/doctorat, il y a eu environ 18 828 candidatures. L’inscription est ouverte pour les cours de PG et de MPhil/PhD à partir du 26 juillet même avec le 21 août comme date limite.

En ce qui concerne les critères d’admission, certaines universités d’État vont de l’avant avec les examens d’entrée tandis que d’autres suivront les seuils basés sur le mérite. En DU, cette année, les admissions à la plupart des cours UG se feront par le biais de seuils basés sur le mérite, qui seraient largement basés sur les performances et le score des conseils de classe 12.

La première date limite devrait avoir lieu vers le 8-10 septembre le mois prochain, comme indiqué dans Indian Express. Les responsables et les directeurs de l’UA ont révélé qu’il y avait de fortes chances que les notes de coupure montent en flèche, car le pourcentage de réussite cette année s’élevait à 95 % et plus dans les conseils de classe 12 du CBSE, ce qui était supérieur de 2 % au pourcentage de réussite de l’année dernière. .

Dans l’ensemble, 70 004 élèves ont obtenu un bon 95 pour cent et plus dans les conseils de classe 12 du CBSE cette année. C’est le même que le nombre total de places UG disponibles à l’université dans tous les collèges. Le test d’entrée au DU (DUET) débutera du 26 septembre au 1er octobre et sera mené par la National Testing Agency (NTA). Le nombre de centres DUET a également été augmenté cette année à 33, contre 24 en 2020. Une bonne nouvelle est que l’université a décidé de conserver ses critères d’éligibilité et sa structure tarifaire les mêmes que l’année dernière en raison de la pandémie de COVID sans précédent en le pays pour le rendre pratique pour les étudiants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.