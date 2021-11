Admissions IGNOU 2022: l’université prolonge la date limite pour les admissions UG, PG, date limite de réinscription – vérifiez les détails

Le cycle de réenregistrement IGNOU de janvier 2022 a également commencé à partir d’aujourd’hui – le 2 novembre 2021

Admissions IGNOU 2022: La date limite pour les nouvelles admissions pour les programmes PG et UG (à l’exception des programmes de certificat et de semestre) a été prolongée par l’Université nationale ouverte Indira Gandhi (IGNOU) pour la session académique de juillet 2021. La date limite d’inscription a été prolongée jusqu’au 12 novembre pour les étudiants.

L’université avait auparavant prolongé la date limite jusqu’au 31 octobre 2021, et elle a été prolongée plusieurs fois à cette période de l’année.

Les candidats qui postulent pour la première fois doivent créer une nouvelle inscription et soumettre tous les documents nécessaires et choisir le programme qu’ils souhaitent poursuivre. L’université offre à ses étudiants divers diplômes de maîtrise, de licence, de diplôme et de diplôme de PG, de certificats et de programmes de certificat de PG et de niveaux d’appréciation / sensibilisation, entre autres.

Le cycle de réinscription IGNOU janvier 2022 a également commencé à partir d’aujourd’hui – le 2 novembre 2021. La dernière date de réinscription pour la session IGNOU janvier 2022 serait le 30 novembre. Les étudiants intéressés peuvent se connecter via le portail samarth – ignou.samarth.edu.in et réinscrivez-vous. Depuis la session académique actuelle de 2021-2022, l’Université nationale ouverte Indira Gandhi a proposé de nombreux cours intéressants pour les étudiants ainsi que pour les professionnels.

