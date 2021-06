Admissions IGNOU: Les inscriptions en ligne pour la session de juillet 2021 commencent en ligne, vérifiez la dernière date, comment postuler

Les candidats doivent remplir en ligne leur dossier de candidature dans les délais prévus.

Indira Gandhi National Open University, basée à Delhi, IGNOU a invité les candidatures en ligne pour les admissions dans divers programmes offerts à l’Université. L’université a demandé des inscriptions en ligne pour les admissions dans la session commençant à partir de juillet 2021. Tous les candidats intéressés doivent noter que le processus d’admission a commencé et doivent terminer leur processus d’inscription en ligne à temps. Le lien pour les formulaires de candidature en ligne a été ouvert par l’université et restera actif pendant une période de plus d’un mois avant de se fermer le 15 juillet. Plus aucune inscription en ligne ne sera acceptée par l’université après le passage de la dernière date qui est juillet. 15. Les étudiants qui souhaitent être admis dans divers programmes éducatifs en mode ouvert et à distance à l’université peuvent compléter leur inscription sur ignouadmission.samarth.edu.in.

Comment remplir le formulaire d’inscription en ligne ?

Les candidats souhaitant être admis devront visiter le site Web ignouadmission.samarth.edu.in et remplir leur formulaire de candidature en ligne. Tout nouveau candidat à la recherche d’une admission à l’Université devra compléter une nouvelle inscription et soumettre des détails essentiels liés à sa vie personnelle, ses réalisations éducatives, entre autres. Les candidats devront également préciser le cours de leur choix. Il est pertinent de noter que les candidats doivent posséder divers critères d’admissibilité pour postuler aux cours de leur choix.

Cours à IGNOU

L’université ouverte vient en aide à plusieurs professionnels en activité ainsi qu’aux étudiants pauvres qui n’ont pas les moyens de fréquenter l’université tous les jours et propose des cours distants et ouverts dans toutes les matières. Au total, l’université propose plus de 200 programmes éducatifs aux étudiants, allant du premier cycle, du troisième cycle, des diplômes et des certificats, entre autres. En outre, l’université propose également une multitude de programmes d’appréciation et de sensibilisation.

Les candidats doivent remplir en ligne leur dossier de candidature dans les délais prévus. Après avoir rempli le formulaire d’admission, les candidats doivent également télécharger et enregistrer leur formulaire de candidature pour référence ultérieure et étapes d’admission successives.

