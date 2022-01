Admissions NEET-PG: le Centre exhorte la Cour suprême à entendre l’affaire du quota EWS en urgence

Des manifestations à grande échelle ont été organisées par des médecins résidents de divers hôpitaux sous la bannière de FORDA à Delhi et dans d’autres parties du pays en raison d’un retard dans le conseil NEET-PG.

Le Centre a demandé lundi à la Cour suprême de programmer une audience dans une affaire liée au quota de la section économiquement plus faible (EWS) dans le cadre des admissions NEET-PG mardi, citant « une certaine urgence ».

Un banc de juges DY Chandrachud et AS Bopanna a déclaré au solliciteur général Tushar Mehta, qui a évoqué l’affaire devant le tribunal au nom du Centre, que la question du quota EWS était entendue par un banc de trois juges de la plus haute juridiction.

« Au moment où le travail d’aujourd’hui se termine, je ferais une demande à CJI NV Ramana pour l’inscription de l’affaire », a déclaré le juge Chandrachud.

Mehta a déclaré que s’il n’était pas possible d’inscrire le sujet mardi, il pourrait l’être mercredi.

L’avocat principal Arvind Datar, comparaissant devant le tribunal au nom des médecins qui ont contesté une notification du gouvernement pour la mise en œuvre du quota, a déclaré qu’il n’avait aucune objection si l’affaire était inscrite mardi ou mercredi. L’affaire est actuellement inscrite pour audience le 6 janvier.

Des manifestations à grande échelle ont été organisées par des médecins résidents de divers hôpitaux sous la bannière de la Fédération des associations de médecins résidents (FORDA) à Delhi et dans d’autres parties du pays en raison d’un retard dans le conseil NEET-PG, qui a été reporté en raison au Centre décidant de revoir les critères de détermination du quota SAP.

Dans son affidavit déposé devant le tribunal suprême, le Centre a déclaré qu’il avait décidé d’accepter les recommandations d’un panel de trois membres pour maintenir la limite actuelle de revenu familial brut annuel pour les sections économiquement plus faibles (EWS) à Rs 8 lakh ou moins.

Le gouvernement a également déclaré au tribunal que, selon le panel, le revenu familial est un «critère réalisable» pour définir le SAP et dans la situation actuelle, un seuil de Rs 8 lakh de revenu familial annuel semble raisonnable pour déterminer le SAP.

Dans son affidavit déposé dans une affaire liée aux admissions pour NEET-PG, le Centre a déclaré que le panel avait recommandé que « seules les familles dont le revenu annuel est jusqu’à Rs 8 lakh seraient éligibles pour bénéficier de la réservation EWS ».

