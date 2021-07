Adnan Januzaj et William José, protagonistes de la meilleure pré-saison réaliste

29/07/2021 à 18:13 CEST

.

Le Belge Adnan Januzaj et le brésilien Guillaume-Joseph, qui partagent la possibilité d’être échangés cet été, sont devenus les chiffres de l’une des pré-saison les plus brillantes de la Real Sociedad, avec le Belge comme meilleur buteur avec trois buts et le Brésilien décisif lors des deux derniers matchs avec ses buts. Tous deux ont été les architectes du précieux triomphe du match la préparation d’été la plus importante ce mercredi contre l’AS Monaco (2-1), un match dans lequel Januzaj a encore une fois donné une leçon de talent et de qualité.

Aucun d’eux n’est assuré de sa continuité dans l’équipe en un mois, notamment le Brésilien Willian José, maintenant que le club a ouvertement reconnu travailler son départ puisqu’il ne l’a pas lui et le l’attaquant aspire aussi au dépaysement et de projets la campagne à venir.

Le cas d’Adnan Januzaj C’est différent mais il peut aussi avoir la même solutionn, le départ du talentueux ailier d’un club de Saint-Sébastien qui veut le renouveler mais, comme il n’y a pas d’accord pour le moment, La Real ne ferme pas son chemin s’il y a des offres intéressantes par un joueur qui a joué avec des hauts et des bas. L’équipe d’Imanol Alguacil, en revanche, il signe le meilleur départ de pré-saison depuis longtemps, avec trois victoires lors des trois premiers matches de préparation.Les résultats positifs les plus proches des actuelles sont celles de l’été 2016, avec le la victoire contre San José américain, les attacher avec lui Dynamo de Houston aussi nord-américain et deux victoires devant l’équipe amateur de Tolosa et Logroñés, rivaux de entité mineure Quoi Huesca, Deportivo Alavés Oui Monaco, quelles ont été vos adversaires dans cette pré-saison.