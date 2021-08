Adobe acquiert la plateforme de montage vidéo « Frame.io » pour 1,3 milliard de dollars

Adobe a annoncé jeudi l’acquisition de Frame.io, une plate-forme de montage vidéo collaborative basée sur le cloud. L’accord, qui entraînera l’intégration de Frame.io dans le logiciel d’Adobe, a coûté à la société environ 1,3 milliard de dollars.

Frame.io est une plate-forme en ligne créée en 2015 qui permet aux éditeurs vidéo de travailler facilement en groupe avec des commentaires, des annotations et des demandes d’approbation. Le service proposé par l’entreprise était déjà bien connu et fréquemment utilisé par les professionnels travaillant avec les logiciels Adobe, l’acquisition ne devrait donc apporter que des avantages aux utilisateurs.

Les flux de travail vidéo d’aujourd’hui sont disjoints avec de multiples outils et canaux de communication utilisés pour solliciter les commentaires des parties prenantes. Frame.io élimine les inefficacités des flux de travail vidéo en permettant le téléchargement de séquences en temps réel, l’accès et la collaboration en ligne des parties prenantes dans une expérience sécurisée et élégante sur toutes les surfaces.

Premiere Pro et After Effects sont deux des logiciels les plus populaires utilisés pour le montage et la production vidéo, et Adobe prévoit de fusionner les capacités de Frame.io avec son propre logiciel à l’avenir. La société affirme que Frame.io “a réinventé le flux de travail vidéo moderne”.

Avec la croissance des services de streaming et de vidéo sur les réseaux sociaux, Adobe voit une énorme opportunité d’investir dans des fonctionnalités pour améliorer le travail collaboratif sur ses plateformes.

Bien entendu, étant donné qu’il reste encore toute la procédure légale pour finaliser l’acquisition, Adobe ne fournit pas de prévision pour combiner la plate-forme Frame.io avec Premiere Pro et After Effects. Emery Wells et John Traver, qui sont respectivement le PDG et le co-fondateur de Frame.io, rejoignent également Adobe avec l’acquisition.

Il convient de noter que Frame.io est également compatible avec Final Cut Pro, il n’est donc pas clair si la plate-forme continuera à prendre en charge les logiciels d’Apple à l’avenir.

