Adobe ajoute de nouveaux outils Smudge et Sponge à Photoshop pour iPad

Adobe a mis à jour aujourd’hui son application Photoshop pour iPad, en introduisant deux outils qui n’étaient pas disponibles auparavant pour aligner davantage la version iPad de l’application sur Photoshop pour ordinateur.



Avec le nouvel outil Smudge, les utilisateurs de Photoshop pour ‌iPad‌ peuvent mélanger les couleurs de leurs images, et avec l’outil Éponge, différentes zones d’une image peuvent être saturées ou désaturées.

Selon Adobe, l’outil Smudge est capable d’imiter l’effet d’un doigt traversant de la peinture humide, et il peut également être utilisé pour estomper des lignes et mélanger deux ou plusieurs couleurs ensemble. L’outil Smudge est accessible à partir des options de l’outil Ajustement.

L’outil Éponge peut être utilisé pour améliorer l’éclat des couleurs dans des zones spécifiques d’une image ou pour masquer les couleurs. Comme pour l’outil Smudge, l’outil Éponge est disponible en appuyant sur l’icône Outils de réglage.

La mise à jour d’aujourd’hui introduit également des options pour ajuster la balance des blancs pour les images Camera Raw et il existe désormais des étiquettes pour les icônes d’outils qui peuvent être vues lorsque vous les survolez.

Les deux outils fonctionnent bien avec un doigt ou un crayon Apple, Adobe recommandant un « crayon Apple » pour les meilleurs résultats.

Photoshop pour iPad est disponible via les forfaits Creative Cloud d’Adobe, dont le prix commence à 9,99 $ pour le forfait Photographie. Le forfait Photographie comprend Lightroom pour ordinateur de bureau et mobile, Lightroom Classic, Photoshop pour ordinateur de bureau et ‌iPad‌, et 20 Go de stockage en nuage. Un abonnement Photoshop uniquement est également disponible pour 20,99 $ par mois, et ce plan comprend 100 Go de stockage.

