Adobe ajoute Healing Brush et Magic Wand à Photoshop sur iPad, mises à jour Mac, etc.

Adobe a publié aujourd’hui des mises à jour de son écosystème Photoshop et Fresco sur iPad et Mac, ajoutant des fonctionnalités tant attendues et de nouvelles capacités.

Les plus intéressantes sont les mises à jour de Photoshop sur iPad, qui ont progressivement ajouté des fonctionnalités de bureau depuis sa sortie initiale en 2019. Les outils Healing Brush et Magic Wand sont nouveaux aujourd’hui.

D’Adobe :

À l’aide de votre Apple Pencil, vous pouvez désormais corriger les imperfections en peignant avec des pixels échantillonnés à partir de l’image ou du motif. Comme prévu, la texture, l’éclairage, la transparence et l’ombrage des pixels échantillonnés sont parfaitement adaptés et les nouveaux pixels se fondent dans le reste de l’image pour que vous puissiez retoucher vos images avec précision.

[Magic Wand] est utile pour extraire rapidement des objets d’un arrière-plan plat, sélectionner une zone de forme irrégulière ou sélectionner un élément de couleur distincte. Avec cet outil, vous pouvez sélectionner des zones de vos images en fonction du ton et de la couleur, ajuster facilement la tolérance et de nombreuses autres caractéristiques afin d’obtenir les résultats de sélection les plus précis.

Autre nouveauté, Canvas Projection, un outil qui vous permet de connecter un iPad à un moniteur ou à un téléviseur via HDMI ou USB-C et de partager votre toile en plein écran.

Sur Mac, Adobe met en avant plusieurs ajouts :

Sky Replacement propose désormais de nombreux nouveaux ciels spectaculaires et la possibilité d’importer jusqu’à 5 000 ciels à la fois. Le nouveau Transform Warp avec des poignées de Bézier indépendantes donne aux concepteurs la possibilité de créer des transformations auparavant impossibles. Le nouveau panneau Découvrir de Photoshop permet de rechercher facilement des outils, des éléments de menu et des flux de travail, ainsi que des didacticiels pratiques. Photoshop Beta fait ses débuts ce mois-ci comme une nouvelle façon pour les membres de Creative Cloud de faire part de leurs commentaires directement à l’équipe Photoshop.

Remplacement du ciel dans Photoshop

Fresco, l’outil d’Adobe offrant une peinture réaliste avec iPad et Apple Pencil, gagne des calques de réglage des couleurs. Cette fonctionnalité aidera les artistes à changer et à ajuster les couleurs sans engagement permanent.

Apprenez-en plus sur tous les changements disponibles aujourd’hui dans l’article de blog d’Adobe, y compris des détails sur un événement d’apprentissage virtuel les 18 et 19 août avec la photographe Anna McNaught et l’expert en graphisme numérique Jesús Ramirez.

Adobe Fresco sur iPad

