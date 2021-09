Adobe apporte de nouveaux outils de masquage basés sur l’IA à Lightroom sur iPhone, iPad et Mac

Photoshop propose des outils de remplacement de sujet et de ciel depuis un certain temps, et maintenant Adobe apporte ces puissantes capacités de masquage à Lightroom et Lightroom Classic pour effectuer des ajustements sélectifs dans Adobe Camera Raw. Adobe affirme qu’il s’agit du plus grand changement apporté à l’édition sélective de photos depuis la sortie de Lightroom 2.

Les premières versions de Photoshop introduisaient des outils tels que les outils d’esquive et de gravure, ainsi que des sélections, des masquages, des calques et des masques de calque qui permettaient aux photographes d’effectuer des ajustements sélectifs dans la chambre noire numérique. Lightroom 2, sorti en 2008, a introduit les outils pinceau, dégradé linéaire et dégradé radial permettant des ajustements sélectifs directs dans un environnement non destructif et spécifique à la photographie. La nouvelle fonctionnalité de masquage représente le plus grand changement apporté au contrôle de l’amélioration sélective des photos depuis la sortie de Lightroom 2.

Adobe a commencé à travailler sur les nouvelles fonctionnalités de masquage de Lightroom il y a plus d’un an et a interrogé « des dizaines de milliers de clients » pour essayer de comprendre les principaux problèmes auxquels ils étaient confrontés lors de leurs sélections. Adobe a également utilisé les sondages pour découvrir ce que les clients appréciaient dans les outils de sélection existants dans Lightroom et Lightroom Classic.

Les nouveaux outils de Lightroom sont organisés dans un nouveau panneau de masquage et fonctionnent de la même manière que leurs homologues de Photoshop. Les utilisateurs peuvent sélectionner un sujet ou un ciel pour effectuer rapidement un ajustement. Les sélections peuvent également être inversées pour exclure un sujet ou un ciel d’être modifié (par exemple, en sélectionnant le ciel et en inversant la sélection pour appliquer des modifications uniquement au terrain). Vous pouvez regarder une démonstration des nouveaux outils de masquage en action ci-dessous :

Tous les nouveaux outils de masquage d’apprentissage automatique d’Adobe arriveront dans les versions de bureau et mobiles de Lightroom, ainsi que Lightroom Classic le 26 octobre.

