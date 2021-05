Adobe Audition maintenant optimisé pour les Mac M1, ajoute une nouvelle fonctionnalité Strip Silence

Adobe continue de rendre sa collection d’applications optimisée pour les processeurs Apple Silicon. La société a annoncé aujourd’hui que son application Audition pour la production audio fonctionne désormais en mode natif sur les processeurs M1 d’Apple. Adobe affirme qu’Audition sur un Mac M1 offre une variété d’améliorations des performances.

Adobe explique:

Audition fonctionne désormais en mode natif sur les systèmes Apple M1, offrant des performances améliorées pour l’enregistrement et le mixage de contenus audio de haute qualité, tels que les podcasts, la diffusion, la conception sonore, la restauration audio, etc. Les gains notables incluent des mixages plus rapides, le rendu des effets audio et des mises à jour en temps quasi réel dans l’éditeur d’affichage spectral.

Il existe cependant quelques limitations à l’exécution d’Adobe Audition sur les Mac M1. La société explique qu’Audition sur M1 ne prend actuellement pas en charge les surfaces de contrôle EUCON ou les panneaux d’extension CEP. De plus, la gravure de CD n’est pas disponible et tous les codecs vidéo ne sont pas actuellement pris en charge.

Audition ajoute également pour la première fois une nouvelle fonctionnalité Strip Silence, similaire à l’application Logic Pro d’Apple.

Strip Silence est une nouvelle fonctionnalité très demandée qui permet aux utilisateurs d’identifier et de supprimer les régions silencieuses ou inactives dans les clips enregistrés, sans perdre la synchronisation dans l’audio multipiste. Utilisez cette fonction pour nettoyer les enregistrements vocaux, les interviews et préparer des montages multipistes, tels que des podcasts ou du contenu documentaire audio. Les paramètres Strip Silence peuvent être ajustés pour des scénarios uniques, tels que des arrière-plans bruyants ou des niveaux de volume différents entre les participants, pour identifier et supprimer facilement les régions de la piste qui n’ont pas de contenu, ce qui fait gagner du temps aux éditeurs.

Parmi les autres annonces d’Adobe aujourd’hui, citons un nouvel indicateur de niveau sonore dans Audition et Premiere Pro, des dégradés de texte modernes dans Premiere Pro et des couleurs d’étiquette pour les légendes et une amélioration du découpage des légendes dans Premiere Pro.

Vous pouvez en savoir plus et commencer à utiliser Adobe Audition sur le site Web d’Adobe dès aujourd’hui.

